Chiara Ferragni e Fedez ai ferri corti? Lei parte da sola con i figli, si respira aria di crisi

Gossip TV

Fonti vicine alla coppia rivelano che ci sarebbe maretta tra Chiara Ferragni e Fedez, dopo lo scandalo Balocco. Ecco cosa succede.

Cosa succede tra Chiara Ferragni e Fedez? Lo scandalo Balocco e la gestione dell’invasione dei reporter da parte del rapper avrebbero aperto ad una crisi in casa Ferragnez. Crisi che sembra sempre più reale dal momento che l’influencer ha deciso di partire con i figli, la madre e la sorella Valentina, lasciando a casa il marito. Ecco cosa è successo.

Ferragnez in crisi, lei parte da sola con i figli!

Lo scandalo del pandoro griffato distribuito dalla Balocco è costato carissimo a Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata e sotto l’occhio del gossip ormai da diverse settimane. L’influencer è corsa ai ripari dichiarandosi dispiaciuta per l’accaduto attraverso un video-messaggio su Instagram, per poi calare in un assordante mutismo mediatico per lunghe settimane. Tornata attiva sui sui social, ammettendo di aver apprezzato le domande dei fan che si sono chiesti come stesse vivendo questo momento e le critiche costruttive ricevute da alcuni, Chiara si è impegnata a rispettare la parola data e ha donato 1 milione di euro al reparto pediatrico dell’Ospedale torinese Regina Margherita. Poco dopo, tuttavia, l’ennesima batosta: Ferragni è ufficialmente indagata per truffa aggravata e dovrà risponderne in Tribunale qualora l’indagine confermasse il capo d’accusa.

Nel frattempo, Fedez non ha saputo resistere alla tentazione di provocare Myrta Merlino, accusandola di aver mandato reporter sotto casa come sciacalli, e tirando in ballo anche la collega Barbara d’Urso. Tra la presentatrice di Canale 5 e il rapper è nata una querelle a distanza, che sembra proprio non essere stata gradita dalla Ferragni. Persone vicine alla coppia, infatti, riportano che Chiara sarebbe furiosa con il marito e che tra i due ci sia in atto una seria crisi di coppia. Crisi che, ad oggi, sembra essere confermata dalla scelta dell’influencer di lasciare Milano con i figli Leone e Vittoria, senza Fedez.

Il rapper rimane a casa mentre lei si gode la montagna, evitando di dare spiegazioni per la sua pensate assenza alla Milano Fashion Week dedicata al mondo sartoriale maschile, insieme alla sorella Valentina e alla madre Marina Di Guardo. Mentre Selvaggia Lucarelli parla di maretta tra i due, Chiara fa un gesto eclatante che non è passato inosservato, pubblicando la foto del letto matrimoniale nella stanza del resort in montagna, taggando Valentina al posto di Fedez. Insomma, difficile credere che un’esperta social come Ferragni abbia pubblicato questa foto per ironia, e i fan credono che sia una conferma del fatto che tra lei e il rapper la situazione sia a dir poco instabile.