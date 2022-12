Chiara Ferragni, dopo Sanremo condurrà un altro programma?

Gossip TV

L'influencer Chiara Ferragni co-condurrà insieme ad Amadeus questa edizione del Festival di Sanremo. Ma dopo questa esperienza potrebbe anche decidere di condurre un programma tutto suo? Vediamo insieme cosa sappiamo.

La nota influencer Chiara Ferragni, dopo aver conquistato i social ed essere stata la prima imprenditrice digitale più seguita al mondo, ora, potrebbe estendere la sua sfera d'influenza anche al mondo della tv.

Chiara Ferragni, dopo Sanremo potremmo vederla alla conduzione di un programma?

Chiara Ferragni, infatti, co-condurrà questa edizione del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus per due sere. Una notizia che aveva lasciato a bocca aperta molti dfan, dato che negli anni precedenti l'influencer aveva sempre rifiutato. Questa volta invece ha deciso di accettare, forse, forte anche del vasto potere mediatico che sia lei che il marito Fedez hanno.

E non è detto che dopo questa esperienza in tv, Chiara Ferragni non sia pronta a lanciarsi anche in altri progetti televisivi. Dopotutto, la sua passione per la moda l'ha portata a precorrere i tempi, aprendo un blog, quando ancora in Italia non se ne parlava molto, per poi passare ai social e alle collaborazioni con le più importanti case di moda, finché The Blonde Salad, non è diventato un marchio ben riconosciuto ovunque. Quindi, dopo aver conquistato il web, Ferragni potrebbe approdare anche in tv, magari conducendo un programma di moda, come un talk show.

Anche perché, le mancherebbe da conquistare solo il settore televisivo, visto che con la docu-serie The Ferragnez, l'influencer è sbarcata anche nel mondo della serialità. La spinta definitiva potrebbe dargliela poprio l'esperienza di Sanremo, per la quale, ha rivelato Amadeus, si sta duramente impegnando, esercitandosi e mettendosi in gioco.