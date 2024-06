Chiara Ferragni di nuovo innamorata? Ecco chi sarebbe il suo presunto flirt!

Gossip TV

Chiara Ferragni potrebbe aver già voltato pagina e aver trovato un nuovo amore nella sua vita: ecco di chi parliamo!

Chiara Ferragni è al centro del gossip nelle ultime settimane, perché diversi rumors le hanno già attribuito alcuni flirt, come il cantante Tony Effe, ex amico di Fedez, da cui l'influencer sta divorziando. Tuttavia, mentre il flirt con Tony Effe è rapidamente stato smentito, da qualche giorno ne è spuntato un altro molto più insistente su un possibile nuovo amore dell'influencer.

Chiara Ferragni, ecco chi è il presunto flirt dell'influencer!

Secondo il sito Mame, sembra che l'influencer abbia trovato un nuovo interesse amoroso: si tratta di Andrea Bisciotti, un ortopedico 31enne che lavora presso l'Humanitas di Milano.

La news è stata già confermata a Dagospia da persone che "frequentano gli ambienti ospedalieri". Tuttavia, al momento non ci sarebbero conferme di alcun tipo sul nuovo flirt di Chiara Ferragni. Il sito Mame ha riportato che i due si sarebbero conosciuti a Forte dei Marmi, meta turistica visitata recentemente da Chiara Ferragni, grazie ad alcune amicizie comune.

Classe 1993, Andrea Bisciotti è un Medico specializzando in Ortopedia e Traumatologia presso l'Humanitas e Consulente e tra i suoi followers ci sarebbe anche Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni, dopo Fedez ha ritrovato l'amore?

Chiara Ferragni potrebbe - esattamente come Fedez - aver deciso di voltare pagina e forse il nuovo flirt che le è stato attribuito potrebbe essere confermato presto. Tuttavia, al momento, l'influencer è ancora impegnata con il divorzio dal marito e con le questioni legali legate al pandoro-gate che l'ha travolta a dicembre 2023.

L'influencer di recente ha anche chiuso la storica collaborazione con il manager delle sue società Fabio Maria Damato. Quest'ultimo ha ribadito che si è trattato di dimissioni volontarie e che per la Ferragni non prova altro che affetto e stima per i lunghi anni di collaborazione. Il suo posto sarà preso da Lorenzo Castelli, Alessandro Marina e dalla madre dell'influencer, Marina Di Guardo.