Chiara Ferragni apre un canale Telegram, ma scoppia la polemica sul web!

Gossip TV

Chiara Ferragni è di nuovo nella bufera: la sua decisione di aprire un canale Telegram ha scatenato diverse polemiche. Ecco perché!

Chiara Ferragni è finita di nuovo nella bufera: questa volta, l'influencer ha deciso di aprire un canale Telegram, ma qualcosa non è andato come sperava e i fan hanno innescato una nuova polemica contro di lei.

Chiara Ferragni apre un canale Telegram, ma è di nuovo polemica

L'imprenditrice digitale non si è ancora del tutto ripresa dagli eventi degli ultimi mesi: prima a dicembre è stata travolta dal pandoro-gate, lo scandalo sulla vendita dei pandoro Balocco dell'edizione Chiara Ferragni, il cui ricavato sarebbe dovuto andare in beneficenza. Poi, dopo i guai giudiziari di cui è stata vittima, Chiara Ferragni è tornata protagonista del gossip, questa volta per la separazione - ormai confermata - da Fedez.

Intervistata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, l'influencer ha confermato che tra lei e il marito c'è una profonda crisi in corso, per nulla frutto di strategia e che non è sicura che questa volta sia una crisi risolvibile: "Ne abbiamo affrontate altre, questa è più profonda...Vediamo come andrà". Nel frattempo, il numero dei suoi followers è drasticamente diminuito e l'influencer ha cercato di testare la fedeltà dei suoi fan, provando prima ad aprire una lsita broadcast su Instagram, Chiara's most loyal, in cui però solo lei può mandare messaggi e a cui sono iscritti già 382mila followers.

Dato che questa modalità non ha soddisfatto l'influencer, Chiara Ferragni ha pensato di aprire un canale Telegram, dichiarando ai fan che così potranno essere aggiornati su di lei con maggior frequenza.

Al momento, gli iscritti sono 8mila e l'influencer ha pubblicato qualche scatto dei suoi outfit e un messaggio di benvenuto. Ma i fan hanno notato un dettagli che ha scatenato non poche polemiche! L'influencer infatti sta bannando e rimuovendo tutti i commenti negativi e termini come pandoro, che vengono cancellati sono appena sono pubblicati dagli utenti.