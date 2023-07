Caterina Balivo cambia idea e torna in Rai: la presentatrice svela perché

Gossip TV

Caterina Balivo condurrà La volta buona su Rai. Ecco perché la presentatrice ha fatto marcia indietro e spiega perché.

Caterina Balivo ha deciso di cambiare nuovamente il corso della sua carriera, tornando tra i volti di Viale Mazzini. La presentatrice sarà al timone di un nuovo programma Rai dal titolo La volta buona, occupando la fascia oraria che prima era della collega Serena Bortone. La notizia era nell’aria ed è stata confermata dalla Balivo durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2023/2024 quando la conduttrice ha spiegato perché ha lasciato La7 per tornare alle origini.

Caterina Balivo in Rai con La volta buona

Tra i volti più amati della televisione italiana, Caterina Balivo stupì tutti quando decise improvvisamente di lasciare Detto Fatto - programma che le valse tantissima popolarità e che raggiunse picchi altissimi di share sotto la sua guida - per approdare a La7 con Lingo, primo game show della rete. A distanza di anni Balivo ci ripensa e, come anticipato da diverse fonti, torna in Rai con un nuovo format. Si tratta di La Volta Buona, che conquista la fascia oraria prima dedicata alla collega Serena Bortone. Ma di cosa parlerà il nuovo programma della sorridente conduttrice?

“Racconteremo il territorio e le eccellenze italiane in tutti i campi. Ci sarà tanto intrattenimento, con giochi da casa per un pomeriggio spensierato, guardando all’attualità ma con allegria. Penso che le persone abbiano bisogno di serenità, di eleganza e di un racconto della provincia italiana”, ha svelato Balivo a Superguidatv.

A proposito del suo arrivederci alla Rai nel 2020, la conduttrice ha ammesso di aver scelto di sua spontanea iniziativa di andare via, volendo condurre nuovi programmi ed esplorare nuovi format che evidentemente in Rai non avrebbe avuto modo di provare. Stando alle parole della Balivo sono stati i suoi familiari a spingerla da accettare la nuova proposta della Rai dopo una chiamata che l’ha lasciata emozionata ma anche sorpresa.

“Giugno 2020 e gli anni che sono seguiti sono stati difficili per tutti. Da mamma, da moglie e da donna per me la famiglia veniva prima di tutto. Dovevo riabbracciare il pubblico televisivo e in questi anni mi sono allenata con altri programmi che ho scelto e voluto e che mi hanno permesso di avere una vita diversa da prima. Le cose adesso sono cambiate e i miei primi fan sono proprio i miei figli e mio marito che mi hanno detto “Caterina non fare scherzi eh. Ritorna””.

Insomma, Balivo è pronta a condurre un nuovo emozionante format che celebra la bellezza dell’Italia, all’insegna dell’allegria e della sana informazione. Anche su Instagram, la conduttrice si mostra entusiasta di essere tornata in quella che per lei è una vera e propria casa. Tantissimi i commenti positivi da parte di colleghi ma anche del pubblico, che da sempre ha dimostrato di essere molto affezionato alla presentatrice.