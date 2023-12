Caso Chiara Ferragni e pandoro Balocco, Valentina Ferragni rompe il silenzio: "Non sei una persona orrenda..."

Gossip TV

Sul caso Balocco e Chiara Ferragni rompe il silenzio anche Valentina Ferragni. Ecco cosa ha dichiarato!

Sul caso Chiara Ferragni e pandoro Balocco sono intervenute diverse personalità del mondo social, tra cui Valentina Ferragni, sorella dell'influencer che ha rotto il silenzio sull'incresciosa vicenda.

Caso Chiara Ferragni e Balocco, interviene Valentina Ferragni

La decisione dell'Antitrust, che aveva condotto dall'inverno scorso un'accurata indagine sulla questione pandoro Balocco/Chiara Ferragni ha portato l'azienda dolciaria e l'influencer a una salatissima multa rispettivamente di 1 milione e 420 mila euro per "vendita scorretta". Entrambi hanno dichiarato che faranno ricorso per ribaltare la sentenza, ma nel frattempo l'immagine pubblica dell'imprenditrice digitale ha subito diversi contraccolpi.

Dopo un'iniziale dichiarazione in cui Ferragni si diceva dispiaciuta che ci fosse stato un disguido nella comunicazione, nel corso del pomeriggio di ieri, lunedì 18 dicembre, l'influencer ha pubblicato un nuovo contenuto: un video in cui, a regola d'arte, Chiara Ferragni ha sfruttato tutti gli strumenti della comunicazione in suo possesso per mostrarsi contrita e in lacrime, promettendo all'Ospedale Regina Margherita di Torino una donazione di 1 milione di euro. Per quest'ultimo video pubblicato, il tg satirico di Striscia la Notizia le ha anche assegnato il Tapiro d'Oro, proprio nella giornata di ieri.

Nonostante il suo gesto non abbia convinto nessuno, diversi suoi follower si sono schierati a suo sostegno e, ora, anche Valentina Ferragni ha deciso di rompere il silenzio e sui social ha pubblicato una lunga lettera in cui sostiene la sorella: