Carlo Beretta e Melissa Satta, spunta la prima foto social poi il colpo di scena!

Gossip TV

Melissa Satta appare nelle Instagram Stories di Carlo Beretta, ma il rampollo elimina la foto improvvisamente. Cosa c'è dietro?

Carlo Beretta e Melissa Satta fanno coppia fissa e, sebbene l’ex Velina di Striscia la Notizia abbia ammesso solo poche settimane fa di essere single dopo l’addio al tennista Matteo Berrettini, i due fanno sul serio. Il rampollo pubblica una Ig Stories con Melissa ma qualcosa non torna e potrebbe esserci dietro lo zampino della famiglia Beretta. Ecco i dettagli e il gossip.

Carlo Beretta e Melissa Satta escono allo scoperto

Dopo la fine della lunga relazione con Giulia De Lellis, con la quale sembrava pronto a convolare a nozze, Carlo Beretta è tornata single ma il suo status di scapolo è durato davvero poco, dato che qualche settimana dopo la rottura con la bella influencer romana, il rampollo è stato pizzicato in compagnia di Melissa Satta. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha interrotto la storia d’amore con il campione di tennis Matteo Berrettini, parlando di quanto l’eco mediatica abbia inciso sul loro rapporto, destinato a concludersi a causa di una diversa visione del futuro insieme.

Satta si è detta single solo poche settimane fa, ma nel frattempo le riviste di gossip hanno smentito queste dichiarazioni pubblicando i primi avvistamenti con Carlo, con il quale è volata anche in Grecia per trascorrere le vacanza con la famiglia Beretta. Insomma, nonostante gli sforzi di smentire, i due fanno coppia fissa e Carlo ha deciso di uscire allo scoperto, pubblicando su Instagram una Stories con protagonista proprio Melissa. Ma è successo qualcosa di strano a tal proposito, e il popolo del web ha immediatamente iniziato a fare ipotesi. Ecco cosa è successo.

Beretta pubblica una foto di Melissa, ma qualcosa non torna

Durante la vacanza insieme alla sua famiglia, Carlo Beretta e Melissa Satta hanno trascorso dei momento magici insieme e il giovane rampollo ha voluto confermare il flirt di cui tutti parlano, pubblicando delle Stories una foto dell’ex Velina. La foto, tuttavia, ha fatto discutere dato che Melissa appare girata quasi di schiena e con un cappello da baseball in testa, che la rende poco riconoscibile al primo colpo d’occhio. Manca poi l’opzione di commentare la foto sui social, un gesto che ha spiazzato i fan di Beretta che si chiedono perché.

Potrebbe semplicemente trattarsi di un modo per evitare agli haters, soprattutto alle fan di Giulia De Lellis che si sono accanite non poco contro Carlo dopo la rottura improvvisa, di commentare negativamente un momento bello della sua vita. Ma alcuni, come Rosica, mormorano che dietro vi sia lo zampino della madre di Beretta, che già durante la storia con Giulia aveva espresso la sua totale volontà di non vedere la coppia all’altare, sperando in un altro tipo di fidanzata per il figlio. Anche questa volta la signora Umberta ha da ridire contro Melissa? Sarà il tempo a dirlo, di certo la coppia ci va con i piedi di piombo, dato che entrambi escono da una love story intensa che ha lasciato cicatrici.