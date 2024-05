Can Yaman, successo senza precedenti e Patrimonio da capogiro: ecco a quanto ammonta

Gossip TV

Can Yaman ha conosciuto un successo strepitoso con i suoi progetti. Ma quanto patrimonio vanta l'attore turco protagonista di Sandokan? Ve lo sveliamo.

Can Yaman ha conosciuto un successo straordinario negli ultimi anni, protagonista di un fenomeno unico sia in termini di ingaggi che aumentano a dismisura, sia in termini di affetto e devozione da parte del pubblico che lo adora. L’attore turco dal buon cuore e grande sensualità ha, insomma, messo da parte un bel gruzzolo e sembra che il suo patrimonio sia ancora in ascesa. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman, che successo strepitoso

È raro osservare la crescita di un attore in termini di successo e continuare a farlo anche dopo anni, senza che questa parabola discendente abbia scossoni o rischi di fermarsi del tutto. Can Yaman è riuscito nell’impresa di diventare uno dei volti più amati in Italia e di costruire una rete fittissima fatta di milioni e milioni di fan adoranti in tutto il mondo, sicuramente il segreto della sua notorietà. Approdato inizialmente su Canale 5 con le sue soap, tra cui la più amata rimane ancora oggi Daydreamer dove impersona il burbero e sexy Can Divit al fianco della collega turca Demet Ozemir, Yaman ha poi ricevuto il primo ruolo con un copione tutto in italiano in Viola come il Mare.

Mentre la seconda stagione della fiction con Francesca Chillemi va in onda su Canale 5, tuttavia, si parla della possibilità di non vedere rinnovata la terza stagione a causa della maretta tra i due attori. Nel frattempo, Yaman diventa un guerriero ottomano pieno di carisma in El Turco, anche se l’iniziale destinazione della serie tv su Disney + sembra essere stata cancellata e non si hanno notizie certe sulla messa in onda. Copione in inglese anche per Sandokan, che proprio in queste settimane ha preso il via sul set, con un cast internazionale e Yaman nei panni della Tigre della Malesia. Insomma, ruolo dopo ruolo, Can sta ampliando i suoi orizzonti ma anche le sue casse, che diventano sempre più cospicue.

Can Yaman, a quanto ammonta il suo patrimonio?

Se non bastassero gli impegni sul set davanti la camera da presa a dare lustro e nuova possibilità economica a Can Yaman, c’è da considerare anche che l’attore è il testimonial di Dolce&Gabbana, ha preso parte a diversi spot della De Cecco firmato da Frezan Ozpetek. Ma non solo. Il divo turco più amato di sempre, infatti, ha fondato anche un marchio di abbigliamento Tudor che ha uno store a Bologna e un discreto successo sul web, poi ha messo in vendita il suo profumo Mania al quale ha collegato anche parte delle sue attività benefiche nella raccolta fondi di Can Yaman for Children. Eh sì, il sensuale Yaman è anche un uomo dal cuore d’oro che si prodiga per i bambini dei reparti pediatrici e questo non può che fargli onore. Ma a quanto ammonta il suo patrimonio al netto di tutte queste attività fuori e sul set? Gli ultimi rumors riportano un patrimonio di circa 5 milioni di dollari.