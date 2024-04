Can Yaman, spoiler sul Cast di Sandokan: ecco chi ci sarà

Gossip TV

Can Yaman protagonista di Sandokan, ma chi sarà con lui nel cast della nuova serie tv? Ecco gli spoiler sicuri.

Sandokan è ormai una realtà e Can Yaman ha conosciuto i suoi colleghi alla prima lettura del copione, ammettendo di essersi trovato in grande sintonia con loro. L’attore turco sarà la leggendaria Tigre della Malesia, ma chi sarà con lui nel cast? Ecco i primi spoiler ufficiali.

Sandokan, quello che sappiamo sulla serie tv con Can Yaman

Sono diversi anni che si parla della possibilità di riportare sul piccolo schermo Sandokan. La serie tv girata da Sergio Sollima negli anni Settanta con Kabir Bedi come protagonista, ispirata al ciclo narrativo indo-malese di Emilio Salgari, fu trasmessa dalla Rai in 6 episodi e divenne un successone, tanto che torno negli anni Novanta con “Il ritorno di Sandokan” - seppur non riconducibile alla serie precedente - diretta da Enzo G. Castellari sempre con l’amato attore indiano nei panni della Tigre della Malesia. Finalmente Sandokan prende vita e Can Yaman sarà il nuovo grande protagonista del remake.

Per essere perfetto nella parte, il divo turco più amato di sempre si è sottoposto ad estenuanti allenamenti in palestra e ha perso oltre dieci chili in pochissimo tempo, mostrando recentemente su Instagram il risultato pazzesco della sua trasformazione. Yaman ha aggiornato i fan sulla prima lettura del copione, ammettendo di aver conosciuto finalmente tutto il cast e di potersi dire soddisfatto. Sembra che tra loro regni un clima rilassato e molto collaborativo, un segno di buon auspicio per la realizzazione del progetto. Ma chi farà parte del cast?

Sandokan, nel cast anche Alessandro Preziosi!

Manca sempre meno al primo ciak ufficiale di Sandokan che poterà Can Yaman, il protagonista della serie tv nei panni della Tigre della Malesia, in Calabria dove sarà allestito il set. Con lui non ci sarà Luca Argentero come annunciato all'inizio del progetto, ma ci sarà un altro noto volto italiano nel cast della nuova produzione targata Lux Vide. Su Twitter, infatti, sono stati diffusi i nomi di alcuni attori che collaboreranno al progetto e spunta il nome di Alessandro Preziosi, amatissimo e affascinante attore cinematografico e televisivo, confermato anche dall'attore turco sui social.

Si aggiungono a Preziosi anche il francese Mark Grosy e l’inglese John Hannah. Il primo è un affascinante attore dalla pelle d’ebano alto oltre 190 cm che è noto per il suo ruolo ne “Nella tana dei lupi 2”, pellicola del 2024, e per “All stuffed with fluff” girato invece nel 2022. John Hannah, classe 1963 nato a East Kilbride nel Regno Unito, è noto per i suoi ruoli nel ciclo cinematografico de “La Mummia”, ma ha preso parte anche a “Quattro matrimoni e un funerale” e “Sliding Doors”.