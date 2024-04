Can Yaman, prima lettura del copione di Sandokan: spunta una dedica romantica che accende il Gossip

Gossip TV

Can Yaman incontra il cast di Sandokan per la prima lettura del copione e pubblica una misteriosa dedica romantica, cosa succede?

Manca sempre meno al primo ciak di Sandokan, il remake dell’omonima serie televisiva tratta dal ciclo narrativo di Emilio Salgari, con Can Yaman come protagonista. L’attore ha annunciato su Instagram di aver preso parte alla prima lettura del copione della serie tv, incontrando il cast al completo e trovando una misteriosa dedica romantica sulla sua postazione.

Al via Sandokan con Can Yaman, la prima lettura del copione

Dopo anni di stand-by dovuti agli impegni personali del cast e all’organizzazione generale, il progetto di Sandokan sta per vedere la luce e Can Yaman è a dir poco elettrizzato. L’attore turco ha mostrato i preparativi per la serie tv, che sarà il remake di quella che negli anni Settanta consacrò Kabir Bedi nell’Olimpo dei sex symbol e portò alla ribalta il meraviglioso ciclo narrativo creato dalla penna di Emilio Salgari con la leggendaria Tigre della Malesia come protagonista. I fan di Yaman sono molto felici all’idea del nuovo impegno di Can, che si è impegnato molto per trasformare il suo corpo per esigenza di copione, perdendo diversi chili in poco tempo e impegnandosi in un nuovo tipo di allenamento ben diverso da quello al quale è abituato per costruire la sua possente muscolatura. C'è chi si è allarmato scoprendo che Yaman ha perso ben 10 chili in soli 30 giorni, ma del resto Hollywood ci insegna che da sempre gli attori e le attrici si sottopongono ad importanti cambiamenti estetici per nuovi ruoli.

Can Yaman trova una dedica misteriosa!

Tra lezioni di danza e lezioni di difesa personale, Can ha svelato di aver preso parte alla prima lettura del copione e aver conosciuto i suoi colleghi in questa avventura. Yaman ha pubblicato su Instagram la foto della sua postazione durante la lettura del copione di Sandokan, ammettendo di essere molto felice per il cast con il quale collaborerà perché ha trovato già una buona sintonia.

“Il misterioso cuoricino sulla mia postazione, sarà perché si parte con l’amore. Mi ha fatto piacere conoscere un gruppo di attori super umili e simpatici nella letteratura del copione, nonché bravissimi. Come dice il nostro registra: “Vinciamo solo se ci divertiamo”. Ed è vero, tanti se ne scordano”.

Al momento non ci sono molte certezze sugli attori di Sandokan, fatta eccezione per Luca Argentero nel ruolo del fedele Yanez. A far discutere, tuttavia, è la misteriosa dedica che Can ha trovato sulla sua postazione, un cuore disegnato a penna da un autore o autrice sconosciuta: possibile che qualcuno si sia preso una cotta per l'attore o si tratta di un semplice gesto d'amicizia? Il gossip impazza e c'è già chi sogna un nuovo flirt per il bel turco.