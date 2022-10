Can Yaman si sente ''in prigione'': El Turco verso la cancellazione?

Gossip TV

Can Yaman sempre più nostalgico su Instagram. Lo scatto sexy infiamma il web ma fa anche riflettere: l’attore pronto a dire addio a El Turco?

Can Yaman al limite dopo poche settimane? Sembra che l’attore turco non faccia altro che far intendere di voler tornare in Italia al più presto, nutrendo una nostalgia canaglia che proprio non riesce a superare. Mentre è in ballo il progetto de El Turco, Yaman si mostra dalla sua camera d’hotel, che chiama la sua prigione, in una delle foto più sexy di sempre.

Can Yaman allarma i fan, ecco cosa succede a Budapest

Can Yaman ha intrapreso il nuovo progetto El Turco, la nuova serie tv che andrà in onda sulla piattaforma streaming Dinsey +, con grandissimo entusiasmo dicendosi pronto a studiare il nuovo copione in inglese, abituarsi ad un nuovo cast con il quale collaborare ed entrare perfettamente nel ruolo di Balaban durante i sei mesi di riprese che lo aspettano a Budapest. Invece, almeno stando alle nuove foto che posta su Instagram, sembra che l’attore turco abbia visto le sue prospettive deluse nel giro di poche settimane, al punto da considerare la sua lussuosa camera d’hotel in Ungheria come la sua “prigione” personale.

Un’affermazione molto forte quella del divo turco, che ha ammesso di provare nostalgia per il set di Viola come il Mare e per il feeling instaurato con i suoi colleghi, specialmente con la co-protagonista Francesca Chillemi. Forse, ipotizzano i fan, non si sta creando lo stesso tipo di complicità con Greta Ferro, modella e attrice italiana che sarà la controparte maschile di Yaman ne El Turco; oppure, più semplicemente, Can sente la mancanza dell’Italia, delle sue fan più sfegatate e delle amicizie che ha costruito nella Capitale.

Quel che è certo è che la situazione non sta migliorando: Yaman ha pubblicato una nuova foto, di schiena, con Budapest fuori dalla finestra e si è detto in prigione. Tralasciando il fatto che nello scatto l’attore è più sexy e in forma che mai, appare chiaro che Can vuole passare un messaggio e che sia in cerca di sostegno: l’attore sta forse pensando di abbandonare il progetto Disney? I fan sono piuttosto allarmati.