Can Yaman si presenta così insieme ad uno degli attori più sexy del momento (FOTO)

Can Yaman e Michele Morrone insieme alla sfilata di Dolce&Gabbana ed è subito foto iconica.

È successo davvero, per la gioia di tutte le fan che non speravano di poter assistere a questa scena neppure nei loro più fervidi sogni. Can Yaman ha incontrato Michele Morrone durante la sfilata di Dolce&Gabbana e i due attori hanno condiviso la prima fila, mostrandosi molto complici sia durante l’evento che durante il party, come testimoniano tantissime foto e video apparsi sui social. C’è aria di collaborazione tra Can e Michele?

Can Yaman e Michele Morrone: cosa bolle in pentola?

Ormai da diverso tempo, Can Yaman ha deciso di dare una chiara linea al suo stile affidandosi alle sapienti mani della maison di moda Dolce&Gabbana, rinnovando così anche il suo amore per l’Italia e per lo stile nostrano. Così, non è stato bizzarro scoprire che Can Yaman si è presentato alla sfilata in occasione della settimana della moda uomo, durante la quale D&G ha portato in scena la moda uomo estate 2023, curati dalle sapienti mani di Gian Luca Bauzano.

La cosa che, invece, ha sorpreso tantissimo il pubblico è vedere Can così affiatato con Michele Morrone, attore amatissimo dopo il successo di 365 giorni su Netflix, nonché tra gli uomini più sexy dello Stivale. I due attori, come dimostrano tantissimi video postati dalle fan-page, hanno trascorso moltissimo tempo a parlare tra loro, commentando entusiasti la passerella, per poi unirsi alla festa lussuosa con tanto foto, selfie e una confidenza che fa riflettere.

Can e Michele si potrebbero senza dubbio conoscere già, essendo entrambi figli dei look della nota casa di moda, ma secondo alcuni fan questa intesa è nata in virtù di una collaborazione all’orizzonte. Sicuramente i due attori vanno molto d’accordo e chissà che anche Morrone non ottenga un ruolo in Sandokan, dove poterebbe tornare Kabir Bedi, per la gioia di tutte le sua sostenitrici che non vedono l’ora di vederlo nuovamente sul piccolo schermo.