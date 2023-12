Can Yaman senza veli sul set di Viola come il Mare 2, la foto fa impazzire le Fan!

Gossip TV

Can Yaman ha deciso di fare un bellissimo regalo alle sua fan, mostrandosi senza maglietta e con addominali in vista sul set di Viola come il Mare 2.

Cresce l’attesa per la messa in onda della seconda stagione di Viola come il Mare 2 e Can Yaman sa come tenere alta l’attenzione delle sue fan. L’attore turco si è mostrato in una foto super hot direttamente dal set.

Can Yaman manda in tilt Instagram

Tra gli attori più sensuali e affascinanti degli ultimi anni, ma anche tra i più fortunati con tantissimi progetti televisivi che lo hanno visto protagonista e altri in ballo, Can Yaman ha conosciuto un successo strepitoso in Italia dopo la messa in onda della soap Daydreamer. Attualmente, l’attore turco si trova sul set di Viola come il Mare e sta concludendo le riprese della seconda stagione della fiction targata Lux Vide, che presto sarà di nuovo in onda su Canale 5 in prima serata.

Dopo essersi lasciato andare ad un piccolo spoiler dal set, Yaman ha deciso di tenere alta l’attenzione delle sue fan con una foto decisamente bollente. Can si è mostrato senza maglietta, con i perfetti addominali in vista, mentre guarda con espressione tenebrosa e sensuale la fotocamera. “Non male”, ha commentato Yaman sul post pubblicato su Instagram che ha fatto letteralmente impazzire le sue numerose ammiratrici.

Per Can, dopo la fine delle riprese, si aprirà il capitolo del remake di Sandokan che è stato rinviato diverse volte negli ultimi anni a causa degli impegni dei protagonisti. L’attore è pronto ad impersonare la Tigre della Malesia, sperando di ottenere lo stesso successo che ottenne Kabir Vedi negli anni Settanta, consacrato a sexy symbol internazionale grazie a questa serie tv ispirata dai romanzi di Emilio Salgari. Al suo fianco ci sarà Luca Argentero nel ruolo di Yanez, fedele amico di Sandokan, mentre rimane in ballo il ruolo di Marianne che sembra potrebbe toccare anche ad una star internazionale. Tutti, neppure a dirlo, sperano che si tratti di Demet Ozdemir ovvero la co-protagonista di Can in Daydreamer e sua ex fiamma.