Can Yaman premiato in Campidoglio, la commozione del divo turco

Gossip TV

Can Yaman premiato ai Marateale Award in Winter al Campidoglio. L'attore turco ringrazia commosso su Instagram.

Can Yaman sta vivendo un momento d’oro per la sua carriera d’attore, presto di nuovo protagonista della prima serata su Canale 5 con la seconda stagione di Viola come il Mare, ma anche sul piano privato. Per il suo impegno con la Can Yaman for Children, infatti, l’attore turco ha ricevuto un nuovo prestigioso premio in Campidoglio.

Can Yaman riceve un nuovo premio!

Da quando Daydreamer ha conquistato il pubblico di Canale 5, Can Yaman è diventato uno degli attori più amati in circolazione, conoscendo un successo straordinario. L’attore turco è diventato protagonista di Viola come il Mare, fiction targata Lux Vide in onda su Canale 5, e presto di ritorno con la seconda stagione dove scopriremo cosa accadrà tra Viola Vitale e l’ispettore capo Francesco Demir. Per Yaman tantissimi contratti di lavoro, come quello che l’ha visto sul set della serie tv El Turco presto in arrivo sulla piattaforma streaming Disney +, al fianco di un cast internazionale e con un copione in inglese.

Poi, appena tutti i protagonisti saranno liberi da impegni precedentemente presi, sono previste le riprese di Sandokan, remake dell’omonima serie tv degli anni Settanta con Kabir Bedi come protagonista. Yaman si calerà nei panni della Tigre della Malesia, iconico personaggio creato dalla fantasia di Emilio Salgari, e non si tratta di un compito semplice. Nel frattempo, Can ha dato un grandissimo contributo al sociale grazie alla sua associazione Can Yaman for Children, raccogliendo fondi da devolvere all’ospedale Umberto I di Roma per aiutare i piccoli pazienti ricoverati. Un impegno che non è passato inosservato e lo ha portato nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, che si è illuminata di stelle ieri sera per Marateale Award in Winter. Yaman è stato premiato per il suo impegno e ha espresso tutta la sua gratitudine su Instagram, commosso.

“Ringrazio la presidentessa Antonella Caramia e il direttore artistico Nicola Timpone per avermi conferito il “Marateale Award in winter”, nella suggestiva Sala della Promoteca in Campidoglio. Un premio che non è solo un riconoscimento alla mia carriera artistica ma volge grande attenzione all’impegno della “Can Yaman for Children”. Sono orgoglioso che il mio sogno di aiutare i bimbi in difficoltà, sia diventato un progetto concreto in grado di raggiungere sempre nuovi obiettivi. Vorrei dedicare questo premio a tutte le persone che lavorano costantemente con me a questo valoroso progetto”.

Yaman è molto felice per il suo porgetto benefico, che sta dando frutti concreti che l'attore turco continua a testimoniare anche per ringraziare le fan che lo hanno reso possibile, presentandosi ad esempio in tantissime al Break the Wall Tour questa estate. Nel frattempo, Can ha condiviso uno scatto super hot dal set di Viola come il Mare 2, che ha fatto girare la testa alle sue ammiratrici.