Can Yaman in una nuova intervista, le sue parole su Sandokan lasciano il segno

Can Yaman, impegnato sul set di Sandokan che a breve si sposterà sull'Isola di Réunion, rilascia una nuova intervista e parla in modo intenso e coinvolto della Tigre della Malesia, personaggio che interpreta per la fiction di Rai 1.

Manca sempre meno alla fine delle riprese di Sandokan, la serie tv remake di quella con Kabir Bedi che affascinò l’Italia interna negli anni Settanta. Can Yaman ha preso il testimone dal collega indiano, calandosi nei panni della Tigre della Malesia e, dopo essere sparito dai radar per concentrarsi sulla parte, torna a mostrarsi in una nuova intervista. Intervista che svela l’emozione dell’attore turco per questo progetto televisivo, che anni fa gli fece scegliere di trasferirsi per sempre in Italia lasciando la sua Turchia.

Can Yaman appare in una nuova Intervista

Can Yaman si prepara a lasciare l’Italia per qualche settimane, volando con il cast di Sandokan sull’Isola di Réunion dove saranno ultimate le riprese della fiction prossimamente in onda su Rai 1. L’attore turco impersona la Tigre della Malesia, leggendario personaggio creato dalla geniale penna di Emilio Salgari, in un adattamento del suo ciclo narrativo che ripercorre la nascita del mito tra l’amore per Lady Marianna, i soprusi del crudele Lord Brooke e la sua amicizia con Yanez de Gomera. Con Yaman un cast internazionale e molto affiatato, tra cui spiccano i nomi di Ed Westwick ovvero il Chuck Bass di Gossip Girl, e quello di Alessandro Preziosi che si è dimostrato felice e volenteroso all’idea di offrire al pubblico la migliore versione di Yanez possibile.

Per Yaman non si tratta di un compito semplice, dato che il pubblico italiano è fortemente legato alla fiction originale con Kabir Bedi, quella che negli anni Settanta divenne un vero e proprio cult e consacrò l’attore indiano all’Olimpo dei sex symbol. Yaman, che è apparso in splendida forma in un recente scatto sui social, ha lavorato duramente al suo fisico ma ha anche allenato la sua mente per calarsi totalmente nel ruolo, tanto da rinunciare anche alla distrazione del mondo del web eliminando temporaneamente il suo account Instagram. Le fan non hanno apprezzato particolarmente questa scelta, sentendo la mancanza degli aggiornamenti quotidiani che Yaman pubblicava, ma continuano ugualmente a sostenerlo avendo intuito quanto questo progetto televisivo lo abbia coinvolto nel profondo. Intuizione più che vera dato che, in una intervista per Rai News, l’attore turco appare decisamente emozionato nel parlare del personaggio di Sandokan.

Can Yaman emozionato sul set di Sandokan (VIDEO)

Guarda qui sotto il video su Can Yaman emozionato per il nuovo ruolo di Sandokan.

Can Yaman, ecco come sarà il suo Sandokan

Grandi emozioni per Can Yaman grazie al progetto Sandokan. Sin dall’inizio era chiaro che l’attore avesse preso particolarmente a cuore questa fiction, targata Lux Vide, dal momento che ha ammesso di aver lasciato la Turchia, accettando di trasferirsi in pianta stabile in Italia, proprio per prendervi parte. Yaman si è lasciato intervistare parlando a cuore aperto del personaggio della Tigre della Malesi, nel quale è calato alla perfezione nella speranza di offrire al pubblico di Rai 1 il miglior spettacolo possibile.

“Un uomo sofferente, ma questo l’ha reso forte: non molla mai. Lui sogna per migliorare la vita degli altri, quando sembra che sta facendo qualcosa di cattivo, vediamo che invece è per un buon fine. È un esempio, è un’ispirazione per tutti quanti, soprattutto i bambini. È un uomo completo e quando tutti lo guardano dovrebbero voler essere come lui. Bisogna essere degni per interpretarlo”.

Can ha parlato di Sandokan con grande emozione, a testimonianza di quanto tiene a questo progetto tv. L’attore turco, nel frattempo, pur tenendosi lontano da Instagram diventa oggetto di una terribile polemica a causa dello scatto di un noto fotografo. Forse Yaman ha fatto bene ad abbandonare il web per non crearsi ulteriori ansie?