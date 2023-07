Can Yaman si fa tagliare i capelli solo da Lei: spunta la Foto, fan impazzite

Gossip TV

Can Yaman deve ridurre la sua folta chioma ma si fa toccare l’acconciatura solo da lei, la migliore sulla piazza. Ecco cosa è successo.

Can Yaman, tornato sul set di Viola come il Mare per la seconda stagione della fiction di Canale 5, è pronto ad una drastica decisione. L’attore deve, per esigenza di copione, tagliare i suoi lunghissimi capelli e sceglie la migliore in circolazione per farlo. Ecco di chi si tratta.

Can Yaman taglia i capelli

Nonostante tutti pensassero che avrebbe rinunciato al ruolo di Francesco Demir, soprattutto dopo aver mostrato poco entusiasmo per i numeri die share registrati dalle puntate finali della prima stagione di Viola come il Mare, Can Yaman ha sorpreso tornando sul set per le riprese della seconda stagione. L’attore turca, che sta evitando accuratamente di citare Francesca Chillemi dopo le polemiche che li hanno coinvolti pochi mesi fa, sembra impaziente di recitare nuovamente in italiano e di riappropriarsi del look dark, da vero centro, dell’ispettore capo Demir. Per farlo, tuttavia, Yaman dovrà sistemare la sua foltissima chioma, lasciata crescere a dismisura e che ora va aggiustata così da distaccarsi dal ruolo di Balaban Hasan, il condottiero ottomano che interpreta nella nuova serie tv El Turco.

Essendo molto attento alla sua immagine, Can ha scelto la migliore sul campo per questo arduo compito. Separarsi dai lunghi capelli non deve essere facile per il divo turco, che già dai tempi di Can Divit in Daydreamer ha fatto capire di essere molto affezionato all’acconciatura selvaggia. Prima di tornare a recitare nel ruolo di Francesco Demir, come annunciato dallo stesso Yaman su Instagram, l’attore ha incontrato Desirèe Corridoni, hair designer di fama internazionale, vincitrice del David di Donatello per il miglior acconciatore per “L’ombra di Caravaggio”, e nominata nel 2007 ai BAFTA per il suo geniale estro in “Marie Antoniette” diretto da Sofia Coppola.

Figlia di Franco Corridoni (1935-2008) che si occupò del make-up di Grace Kelly e di alcune delle star più in vista dell’epoca, Corridoni eredita l’estro creativo dalla famiglia rinnovando la sua arte di anno in anno, lavorando al fianco dei migliori e diventando una garanzia per registi di tutto il mondo come Steven Soderbergh che la volle nel 2004 per “Ocean's Twelve” e nello stesso anno di Mel Gibbson per “La passione di Cristo”. Insomma, Yaman ha fatto centro scegliendo la migliore hair designer in circolazione e i suoi fan non vedono l’ora di scoprire se avrà semplicemente ridotto la chioma o avrà tagliato drasticamente i suoi capelli.