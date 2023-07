Can Yaman felice per Viola come il Mare 2, ma evita di citare Francesca Chillemi: ecco cosa succede

Gossip TV

Can Yaman è tornato a vestire i panni di Francesco Demir nella seconda stagione di Viola come il Mare ma si tiene ben lontano da Francesca Chillemi.

Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare, la fiction in onda su Canale 5 che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. A differenza del set della prima stagione tuttavia, l’entusiasmo del bel attore turco è tutto per la sceneggiatura e ben poco per la sua collega che, dopo il gossip sulla loro lite, evita accuratamente di citare.

Can Yaman e Francesca Chillemi ancora in lite? L’indizio

Durante le riprese della prima stagione di Viola come il Mare, Can Yaman e Francesca Chillemi hanno stretto un bellissimo rapporto e l’attore turco ha ammesso di essersi sentito aiutato e compreso dalla collega siciliana, soprattutto grazie alla pazienza di lei per le sue sviste sul set. Nella fiction di Canale 5, infatti, Yaman ha recitato per la prima volta interamente in italiano e non è cosa da poco per lui, che da sempre ama la nostra lingua e cultura tanto da scegliere l’Italia come patria di elezione e Roma come sua seconda casa. Qualcosa, tuttavia, è drammaticamente cambiato tra i due poco dopo la fine della messa in onda della serie tv e Yaman è apparso sempre più distante e freddo nei confronti della Chillemi, portando gli esperti di gossip a credere che l’attore avesse sperato nella nascita di una storia d’amore con la siciliana e che fosse rimasto profondamente deluso.

Questa versione dei fatti non è stata mai confermata e Can ha sempre evitato l’argomento. Anche ora, tornato ufficialmente sul set di Viola come il Mare per la seconda stagione che andrà in onda con tutta probabilità in autunno, Yaman si dice felice per essere tornato a vestire i panni di Francesco Demir, scambia tante battute social con il collega Giovanni Nasta ma evita accuratamente di citare la Chillemi. Eppure è proprio grazie a lei che abbiamo saputo che si sarebbero tenute a breve le riprese della fiction, quindi è impossibile che i due colleghi non si siano incontrati.

Chillemi ha pubblicato alcuni scatti con il copione alla mano, ma stranamente Can non appare mai vicino a lei. Cosa succede tra i due? Comportandosi in questo modo i due attori non fanno che confermare la crisi che li ha colpiti durante lo scorso anno, poco dopo il red carpet di coppia al Festival del Cinema di Venezia. Secondo alcuni, tuttavia, si tratterebbe di semplice marketing per accrescere la curiosità nei confronti della serie tv e della nuova stagione. Quale sarà l’ipotesi corretta? Yaman non ha intenzione di chiarire, lui è semplicemente felice di essere nuovamente nei panni di Demir con la sua moto sportiva fiammante.