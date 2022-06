Can Yaman senza veli: arriva il commento di Valeria Marini

Gossip TV

Can Yaman si mostra sensuale più che mai nella nuova casa e Valeria Marini apprezza.

Can Yaman ha trovato una nuova casa a Roma, dopo essere stato costretto a cambiare indirizzo per preservare la propria privacy dall’invadenza eccessiva delle fan. Qui, l’attore turco si diletta con il barbecue e Valeria Marini apprezza lo scatto postato su Instagram.

Can Yaman rende bollente l’atmosfera (Foto)

Dopo diversi giorni in giro per l’Italia, Can Yaman è tornato a Roma e ha deciso di concedersi un po’ di tempo per rilassarsi, tra un allenamento e l’altro in palestra per ottenere la forma fisica perfetta in vista del suo impegno sul seti di Sandokan e della serie tv targata Dinsey Blu, El Turco dove potrebbe non esserci Hande Ercel. Dopo aver ammesso di sentirsi oppresso a causa del troppo entusiasmo di alcune fan, che hanno assediato notte e giorno la sua casa nella Capitale per mesi e mesi, Can ha deciso di cambiare dimora e ha optato per una villetta ultra-moderna ma lontana da occhi indiscreti.

In questi giorni, felice per il trasloco, Yaman ha mostrato qualche scorcio della sua vita da single nella nuova casa, postando scatti che lo ritraggono in compagnia di un buon liquore e del sigaro mentre guarda nuovi film, prendendo ispirazioni dai colleghi per i suoi prossimi incarichi sul set. Pochissime ore fa, l’attore turco si è lasciato immortalare da un autoscatto mentre è intento a darsi da fare al barbecue, cucinando salmone e patate come un vero cuoco, ma senza veli.

Can è vestito solamente da un pantaloncino che mette in risalto le lunghe sessioni in palestra e il pubblico apprezza, come anche Valeria Marini. La stellare showgirl sparge amore su Instagram, incoraggiando i volti noti dello showbitz con parole gentili e commenti dolcissimi. Questa volta è toccato a Can ricevere l’apprezzamento di Valeria che ha lasciato all’attore i suoi famosi baci stellari.