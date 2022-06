Can Yaman, la co-protagonista di El Turco si ritira? Guai in vista

Gossip TV

Sembra che Hande Ercel, co-protagonista di Can Yaman in El Turco, abbia intenzione di non accettare l’offerta per un motivo shock.

Non tutte le attrici sembrano accettare come premio per la loro assunzione al ruolo la presenza di Can Yaman nel cast. Certamente l’attore turco, visto il successo che sta raccogliendo negli ultimi anni su più fronti, è garanzia di ascolti stellari e della buona riuscita di progetti televisivi e non, ma Hande Ercel dice basta alla discriminazione salariale e mette a rischio l’inizio delle riprese della fiction El Turco.

Can Yaman perde la sua co-protagonista? La furia di Hande Ercel

È stata annunciata la nuova serie tv El Turco, voluta da Disney Plus Turchia, che vedrà protagonista Can Yaman. L’attore turco sta conoscendo un successo senza precedenti, sex symbol amatissimo da milioni di fan, attore richiesto per il piccolo schermo e ideatore di linee di profumi intensi e di vestiario, che vanno a ruba. Insomma, dopo aver debuttato come scrittore, Can è pronto per il nuovo progetto che lo vedrà immerso in un cast internazionale, in un’ambientazione storica e imponente, ma potrebbe esserci un problemino non da poco da superare.

Mentre il progetto Viola come il Mare si è concluso e Francesca Chillemi pubblica queste foto di Can, l’attore ha scoperto che la sua co-protagonista ha preso del tempo per pensare alla proposta di Dinsey, indignata dal fatto che non vi sia alcuna parità salariale di genere. Stando a quanto riportato dai media turchi, infatti, Yaman percepirebbe circa 1.5 milioni di lire turche per ogni puntata, mentre ad Hande Ercel sarebbero state proposte solamente 85.000 lire turche. Una discrepanza notevole, soprattutto se si pensa che Hande è piuttosto conosciuta anche fuori dalla Turchia, ed esempio in Italia è amatissima per il ruolo in Love is in the Air al fianco di Kerem Bursin, e che è volto di tantissime campagne di moda e beauty di un certo spessore.

Secondo i gossip, Hande sarebbe indignata e vorrebbe riflettere se accettare o meno la proposta, rischiando di lasciare Can senza partner poco prima del debutto delle riprese. Prospettiva per la quale Yaman non può fare nulla: vero che l’attore è tra i più pagati del momento, ma il budget offerto dalla produzione non è di sua competenza.