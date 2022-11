Can Yaman rompe il silenzio stampa con un Video ad alto tasso erotico!

Gossip TV

Can Yaman testimonial per Dolce&Gabbana. Con il video in intimo rompe il silenzio stampa su Instagram.

Can Yaman è tornato finalmente su Instagram e ha deciso di farlo in grande stile. L’attore turco, attualmente a Budapest per prendere parte alle riprese della serie tv El Turco, ha pubblicato lo spot della nuova collezione Dolce&Gabbana che lo vede protagonista nudo e in intimo. Ecco il video ad alto tasso erotico.

Can Yaman nel nuovo spot Dolce&Gabbana

Can Yaman sta facendo preoccupare moltissimo i suoi numerosi fa da quando ha lasciato l’Italia, ammettendo di provare molta nostalgia per quella che considera la sua seconda casa, per prendere parte alle riprese della nuova serie tv El Turco. L’attore, infatti, è calato in un assordante silenzio stampa che, dopo alcuni post malinconici e un gesto incredibile nei confronti di Francesca Chillemi, con la quale sembra aver tagliato tutti i ponti da un giorno all’altro nonostante il feeling dimostrato sul set di Viola come il Mare, non ha fatto altro che allarmare i suoi sostenitori.

Mentre c’è chi trae sollievo dalle Ig Stories di Greta Ferro, la nuova collega di Can, lui ha deciso finalmente di interrompere il silenzio stampa in occasione del lancio del nuovo spot di Dolce&Gabbana che lo vede protagonista. La nota e prestigiosa maison di moda italiana sostiene Yaman da diverso tempo, occupandosi dei suoi outfit per le serate più importanti, per eventi pubblici ma anche per la vita di tutti i giorni. Così, Yaman è testimonial della nuova campagna pubblicitaria D&G, apparendo più sexy che mai negli scatti di Kito Munoz.

“Can Yaman per Dolce&Gabbana è la sintesi della sensualità maschile. L’essenziale quotidiano e i pezzi sartoriali unici si combinano per abbracciare il corpo maschile, in un rituale raggiante e intimo che non è mai lo stesso”.

Questa la didascalia che accompagna le foto di Yaman in intimo dopo una doccia rigenerante e lo spot incredibilmente azzeccato per mettere in luce la perfezione del corpo scultoreo dell’attore. Insomma, Yaman ha fatto il suo ritorno su Instagram in grande stile e le fan non possono che gioire ma ora ci si chiede: tornerà nell'ombra o tornerà attivo spiegando il motivo della sua scomparsa?