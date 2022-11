Can Yaman, finalmente arriva una buona notizia per le Fan: la foto fa sperare

Gossip TV

Greta Ferro fa involontariamente un regalo alle fan di Can Yaman. Ecco cosa è successo.

Can Yaman è completamente scomparso da settimane, impegnato sul set di El Turco, ma una foto pubblicata dalla collega Greta Ferro rassicura i fan del divo turco.

Can Yaman torna a far sorridere le fan

Da quando è partito alla volta di Budapest per girare El Turco, nuova serie tv targata Dinsey + che lo vedrà protagonista al fianco di Greta Ferro in un cast internazionale e con un copione completamente in inglese, Can Yaman non sembra essere più lo stesso. L’attore turco ha abituato i suoi numerosi fan a condividere quasi giornalmente novità dal set, momenti privati e nuovi progetti come il lancio di nuove fragranze Mania oppure raccolte fondi per le sue associazioni benefiche.

In Ungheria, invece, Can si è totalmente eclissato dopo pochissimi scatti in cui si è mostrato nostalgico, parlando della nuova avventura come di una prigione, allarmando così i suoi sostenitori che credono che Yaman non stia bene, almeno dal punto di vista emotivo. Complice anche il fatto che con Francesca Chillemi sembra essere crollati tutti i ponti dopo la messa in onda della puntata finale di Viola come il Mare, in molti pensano che Yaman stia attraversando una crisi e che abbia preferito sparire completamente per questo motivo.

Del resto Greta, pur avendo lo stesso contratto e dunque dovendo tenere per sé i particolari su El Turco per non dare troppe anticipazioni, utilizza quotidianamente Instagram senza alcun problema, mentre Can non lo tocca da tempo e l’unico avvistamento è avvenuto grazie a delle fan a Budapest. Nelle ultime ore, tuttavia, proprio grazie alla nuova partner dell’attore turco, potrebbero esserci delle gradite novità. La pagina fandom ufficiale di Can, infatti, ha condiviso una foto che Greta ha postato nelle sue Ig Stories, con due possenti mani maschili che coccolano un gattino. Secondo la pagina in questione le mani apparterrebbero senza dubbio alcuno a Yaman, e dunque testimonierebbero che l’attore sta bene e che con Ferro è nata anche un’amicizia, forse passata proprio attraverso la condivisione del grande amore per gli animali.