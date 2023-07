Can Yaman rompe il silenzio, l’annuncio spiazzante su Instagram è la conferma che tutti aspettavano!

Gossip TV

Can Yaman parla, finalmente, del futuro del personaggio dell’ispettore capo Francesco Demir nella seconda stagione di Viola come il Mare.

Can Yaman tornerà nella seconda stagione di Viola come il Mare? Il pubblico di Canale 5 si è affezionato molto al personaggio dell’ispettore capo Francesco Demir, ma il silenzio stampa dell’attore turco sull’argomento ha portato a pensare che sarebbe stato impossibile rivederlo in prima serata. Finalmente, Yaman ha rotto il silenzio e ha svelato la verità sul suo impegno nella fiction al fianco di Francesca Chillemi.

Can Yaman ha parlato, cosa ne sarà di Francesco Demir

Uno dei progetti che più hanno entusiasmato Can Yaman e i suoi fan è senza dubbio quello di Viola come il Mare, la Fiction ambientata a Palermo che ha visto l’attore turco calarsi perfettamente nel ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir. Sul set della serie tv che ha stregato Canale 5 è nata un’intesa particolare tra Can e Francesca Chillemi, la meravigliosa attrice siciliana tanto amata dai fan di Che Dio ci Aiuti. Un’intesa coinvolgente al punto da far sospettare più di qualche rivista di gossip che tra i due attori vi fosse un flirt, clandestino dal momento che Chillemi è impegnata sulla carta, e che questo flirt sia naufragato miseramente, portando Yaman a prendere le distanze dal progetto.

Mentre l’attore deve affrontare il ritorno in Italia di una sua ex, si sono avvicendati nuovi gossip sulla seconda stagione di Viola come il Mare quando Francesca si è mostrata con il copione alla mano, pronta sul set, e Yaman invece ancora più distante. Dopo tanta attesa, forse proprio a causa delle indiscrezioni degli ultimi giorni, Can ha preso la palla al balzo per confermare la sua presenza nella fiction e il ritorno di Francesco Demir. “Mi riscaldo un po’ per le scene d’azione di Francesco Demir”, ha scritto Yaman su Instagram, mostrandosi più sexy che mai come un vero centauro a bordo di una moto sportiva total black.

Un sogno ad occhi aperti per le fan dell’attore turco, acclamato anche dal collega Giovanni Nasta che non ha nascosto di aver vissuto un’esperienza incredibile sul set di Viola come il Mare al fianco di Yaman. Ora, la questione è una sola? Posto che Can tornerà sul set, rimane ancora in ballo l’ipotesi che sarà solo per poche puntate, per congedarsi come merita dal personaggio di Demir e uscire di scena per sempre dalle trame.