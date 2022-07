Can Yaman rischia di colpirla, il nuovo spot dell’attore turco è inaspettato! (VIDEO)

Gossip TV

Can Yaman mostra su Instagram il divertente spot Disney Plus Turchia che lo ha visto protagonista.

Can Yaman ha confermato il suo impegno per il lancio della piattaforma streaming Diseny Plus in Turchia, prendendo parte anche al grande evento inaugurale e pubblicando su Instagram lo spot integrale che lo ha visto protagonista di un divertente equivoco.

Can Yaman nel nuovo spot integrale Disney Plus

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento. Il divo turco ha stretto un sodalizio con Dolce&Gabbana, che firma i suoi look più arditi e sensuali, sta lavorando in palestra per mostrare il corpo scultoreo in Sandokan, e ha ricevuto una proposta stellare dalla piattaforma streaming Disney Plus, sbarcata recentemente in Turchia. Yaman, protagonista di una clamorosa anticipazioni su Viola come il Mare, sarà protagonista della serie televisiva El Turco, che lo vedrà interfacciarsi con un cast internazionale, nonostante le polemiche per la differenza salariale tra lui e la co-protagonista Hande Ercel, che sembra infine aver accettato un compromesso anche se senza particolare gioia.

Proprio per ribadire il suo impegno futuro e presente per Disney, Can si è prestato per girare un breve ma divertente spot che lo vede alla prese con la famosa serie tv The Walking Dead, pù precisamente con il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan, il dispotico e crudele Negan con la sua leggendaria mazza da baseball pronta a far letteralmente saltare la testa del nemico.

Lo spot mostra Can addormentarsi a notte fonda dopo aver visto diversi episodi della serie tv, per poi svegliarsi nel cuore della notte a causa di un rumore sinistro e armarsi di mazza da baseball al pari di Negan. In realtà non ci sono ladri in casa e tutto è tranquillo, è semplicemente la sua coinquilina ad aver provocato un piccolo rumore andando in bagno! Lo spot è piaciuto moltissimo ai fan di Yaman che lo hanno visualizzato più di 1.5milioni di volte su Instagram.