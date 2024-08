Can Yaman, quella volta che tagliò i capelli corti e la sua Soap fu un Flop

Gossip TV

Nelle ultime settimane, sulle maggiori piattaforme social, è tornata in trend Mr Wrong, la soap con Can Yaman con i capelli corti, che fu un vero flop d'ascolti. Ecco i dettagli.

Vi ricordate di quella volta che Can Yaman tagliò i suoi lunghi e ribelli capelli per recitare nella soap Bay Yanlis, al fianco della collega e amica Ozge Gurel? Quella fu una delle poche produzioni in cui l’attore turco è stato protagonista ed ha registrato un clamoroso flop, al punto di essere tagliata in fretta e furia per mandare in onda il grande finale. Ecco i dettagli.

Can Yaman con i capelli corti, ricordate la soap?

Attualmente impegnato sul set di Sandokan, ma anche presente all’evento della Polizia di Stato in attesa di terminare le riprese della nuova produzione Lux Vide basata sul ciclo narrativo di Emilio Salgari, Can Yaman è tornato in trend sui social per la sua soap Mr Wrong, traduzione dell’originale titolo Bay Yanlis. In questa serie tv, Yaman si presenta con i capelli cortissimi, una novità per le fan che, sebbene abbiano apprezzato, sembra avergli portato poca fortuna.

Nella soap girata nel 2020, Yaman impersona il giovane Ozgur Atasoy, affascinante ristoratore con scarsa fiducia nell’amore che vive facendo una conquista dietro l’altra. Ozgur si imbatterà a causa del destino in Ezgi Inal, sua nuova vicina di casa dopo l’ennesima delusione d’amore. La ragazza è agli antipodi, innamorata della visione romantica dell’amore che dura per tutta la vita, ma totalmente incapace di trovare un uomo che non si approfitti di lei. Sul set di Mr Wrong, Yaman ha ritrovato la collega e amica Ozge Gurel con la quale è stato già protagonista di Bitter Sweet - Ingredienti d’amore nel 2017. In Italia la soap è stata apprezzata ma in Turchia, purtroppo, non ha avuto lo stesso successo: ecco perché.

Can Yaman, torna in trend Mr Wrong: ma che flop!

Can Yaman è un attore amatissimo e lo dimostra lo stuolo di fan che lo segue sui social e che ha protestato quando ha deciso di disattivare momentaneamente il suo account con 10,8 milioni di followers su Instagram, per dedicarsi esclusivamente al set di Sandokan. Negli ultimi giorni sui social è tornata in trend Mr Wrong, una soap appassionante ma che in Turchia è stata un flop. Con i capelli cortissimi, un look inaspettato dato che Yaman aveva deciso di indossare un brand curato anche da lui e dal suo stilista personale fatto di gilet, catene e tocchi pop, la soap avrebbe dovuto continuare oltre il 14esimo episodio ma, a causa degli ascolti bassi, è stata cancellata e sono state girate in fretta e furie le scene per donare agli spettatori un finale coinvolgente. Insomma, Bay Yanlis non si può annoverare tra i grandi successi di Yaman, ma le sue fan sono fedeli e hanno apprezzato anche questa interpretazione.