Can Yaman ospite all’evento della Polizia di Stato a Roma, ecco le Foto

In attesa delle nuove riprese di Sandokan, Can Yaman presenzia all’evento musicale organizzato dalla Polizia di Stato a Roma, ecco gli scatti dell’attore.

Le riprese di Sandokan sono momentaneamente sospese, il cast della serie tv targata Lux Vide si prepara a volare sull’Isola di Réunion per ultimarle e Can Yaman ha un po’ di tempo libero da trascorrere a Roma, prima di calarsi nuovamente nei panni della Tigre della Malesia. Poche ore fa, l’attore turco è stato avvistato all’evento musicale organizzato dalla Polizia di Stato alle Terme di Caracalla.

Can Yaman, Sandokan in pausa

Da quando sono iniziati i preparativi per il primo ciak di Sandokan, la serie tv remake dell’omonima degli anni Settanta tratta dal ciclo narrativo di Emilio Salgari, Can Yaman si è calato perfettamente nei panni della Tigre della Malesia. L’attore turco si è sottoposto ad una dieta proibitiva, ha cambiato il suo allenamento concentrandosi anche sulla lotta a corpo libero e con la spada in vista dei combattimenti da replicare davanti le macchine da presa, e ha studiato a lungo lo spirito del personaggio che avrebbe di lì a poco interpretato. Yaman è fiducioso di poter dare al pubblico di Rai 1, dove sarà prossimamente trasmessa la serie tv, la miglior versione possibile di Sandokan.

Sicuramente sarà una versione più moderna anche grazie agli effetti speciali messi in campo, interessante per via del cast internazionale che recita al fianco dell’attore turco con nomi importanti come quello di Ed Westwick ovvero l’attore britannico noto per aver prestato il volto a Chuck Bass in Gossip Girl, e dell’attore italiano Alessandro Preziosi che sulla carta è un fantastico Yanez de Gomera. Le riprese di Sandokan sono attualmente in pausa e Can si gode la vita notturna di Roma, incappando in una nuova polemica, ma anche eventi pubblici come l’ultimo al quale è stato avvistato proprio poche ore fa. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman all’evento della Polizia di Stato

Mentre attende di poter partire alla volta dell’Isola di Réunion con il resto del cast di Sandokan, per ultimare le riprese della serie tv che andrà in onda su Rai 1 e sarà distribuita a livello internazionale, Can Yaman ha deciso di presenziare all’evento musicale organizzato dalla Polizia di Stato alle Terme di Caracalla. Nel cuore di Roma, l’affascinante attore turco assiste all’evento con entusiasmo ma sembra non aver del tutto abbandonato i panni della Tigre della Malesia.

Yaman, infatti, si è presentato con i capelli lunghi e legati all’indietro in un’acconciatura semi-raccolta, poi ha optato per un po’ di matita nera nella rima inferiore come la indossa sul set, segno che per quanto stia cercando di trascorrere il suo tempo libero alla ricerca di relax e riposo, l’essenza di Sandokan è perfettamente dentro di lui ormai. Nel frattempo, giungono buone notizie su un altro progetto di Can, che sembrava destinato a non vedere la luce ancora per qualche tempo. Su Instagram, infatti, è apparsa la pagina ufficiale de El Turco, la serie tv che lo vede nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha, e qui saranno pubblicate le notizie sulla messa in onda dopo che la piattaforma streaming Disney + si è tirata indietro, cedendo i diritti del prodotto televisivo.