Can Yaman perde il contratto con De Cecco, al suo posto il campione Jannik Sinner!

Can Yaman non è più il volto di De Cecco, al suo posto è stato scelto il campione di tennista Jannik Sinner, Global Amabassador del marchio italiano.

Mentre si trova sul set di Sandokan in Calabria, dopo aver scelto di disattivare il suo account Instagram con grande disappunto da parte delle fan, Can Yaman perde il contratto con De Cecco. È Jannik Sinner, infatti, il nuovo Global Ambassador del noto marchio di pasta italiana.

Can Yaman è Sandokan, quando arriva in Tv

A distanza di anni dall’annuncio del progetto targato Lux Vide, Sandokan è in lavorazione e il set della serie tv che andrà in onda prossimamente su Rai 1, e sarà distribuita a livello internazionale, si è spostato in Calabria. Can Yaman si è calato nei panni della Tigre della Malesia, pronto a raccontare le origini della leggenda del personaggio creato dalla penna di Emilio Salgari. L’attore ha ringraziato pubblicamente i calabresi per l’accoglienza stupenda che gli è stata riservata, insieme al cast internazionale che lo accompagna in questa nuova avventura televisiva, e sembra essere molto soddisfatto del lavoro fatto fino ad ora.

Del resto, Yaman si è impegnato moltissimo prima di presentarsi sul set, dimagrendo e tonificando il suo corpo alla perfezione, per poi dedicarsi a lezioni di dizione, equitazione ma anche danza e combattimento. Insomma, Can vuole assicurarsi di fornire al pubblico la migliore versione possibile di Sandokan, consapevole che il corsaro ha già conquistato il cuore degli italiani negli anni Settanta grazie all’attore indiano Kabir Bedi. La serie tv arriverà non prima del 2025 sul piccolo schermo e nel frattempo, Yaman perde un contratto importante che passa nelle mani dello sportivo del momento. Ecco i dettagli.

Yaman rimpiazzato da Sinner nello spot De Cecco

Durante la sua permanenza in Italia, Can Yaman ha ottenuto ruoli di prestigio in televisione ma anche tanti contratti con brand famosi in tutto il mondo, come quello con la De Cecco, diventando protagonista degli spot diretti dal regista Ferzan Opzpetek. L’attore turco, che ha perso il primato come uomo più bello d’Italia nel 2024, ha tuttavia dovuto cedere il passo a Jannik Sinner, il campione di tennis che sta facendo girare la testa a tutti gli italiani con il suo talento e i record mia visti prima.

È proprio Sinner ad essere stato nominato recentemente Global Ambassador di De Cecco al posto di Can, che perde così un bel contratto che poteva dargli nuova visibilità. Da parte dell’attore turco nessun commento, neppure sui social dove ha deciso di sparire per qualche tempo, disattivando improvvisamente il suo seguitissimo account Instagram. Scelta che non è affatto piaciuta alle sue fan, che ora non sanno dove avere nuovi aggiornamenti sul divo turco.