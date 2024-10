Can Yaman parla de El Turco e confessa: ''È stato un periodo estenuante della mia vita''

Gossip TV

Can Yaman, intervenuto al MipCom 2024 a Cannes, racconta alcuni retroscena sulle riprese de El Turco. Ecco cosa ha svelato l'affascinante attore turco.

È tutto pronto per la messa in onda de El Turco, la serie storica con Can Yaman nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha. Ospite del MipCom 2024 a Cannes, dopo il quale si prepara a partire per un tour internazionale per presentare la serie tv che lo vede protagonista, Yaman si è lasciato andare ad alcune considerazioni. Ecco cosa ha rivelato sul progetto.

El Turco: trailer ufficiale, data e Can Yaman in tour

Circa due anni fa, Can Yaman è volato in Ungheria per sei lunghi mesi, prendendo parte alle riprese della serie televisiva internazionale El Turco, nella quale presta il volto al protagonista Balaban Agha. Si tratta di una serie storica che segue le vicenda del condottiero ottomano che, durante il secondo assedio a Vienna, trova rifugio in Moena e qui impara a conoscere la popolazione locale diventando un vero e proprio eroe, tanto che ancora oggi nella cittadina del Trentino si trova una statua a lui dedicata, e si celebra una settimana della cultura turca. Sul set, insieme a Yaman, anche l’attrice italiana Greta Ferro che impersona la forte e indomabile Gloria, con la quale il protagonista avrà un love affaire.

Dopo anni di attesa, El Turco è stata annunciata per febbraio 2025 ed è stato diffuso il trailer ufficiale ma ancora non si conosce la piattaforma ufficiale che trasmetterà le puntate. Nel frattempo, Yaman è volato al MipCom 2024 a Cannes per presentare questo progetto e parlare della sua esperienza con il primo copione in inglese della sua vita, ma anche con un ritmo serrato e particolarmente difficile da sopportare che l’ha messo a dura prova, senza contare il clima rigido del luogo al quale non era preparato vivendo in Turchia e poi in Italia. Can partirà a breve per un tour mondiale per presentare El Turco, parlando della sua esperienza.

El Turco, Can Yaman fa delle rivelazioni sul dietro le quinte

Can Yaman non ha mai nascosto di essersi trasferito in Italia per prendere parte al progetto di Sandokan, ma di aver dovuto attendere ben quattro anni per poter indossare i panni della Tigre della Malesia. Nel frattempo è stato Francesco Demir in Viola come il Mare e ha deciso di accettare il ruolo di Balaban Agha ne El Turco. Una svolta singolare, come racconta l’attore al MipCom di Cannes, dato che si trovava in Italia dopo aver studiato a lungo la lingua durante il liceo, per volere in particolare di sua madre, per poi ritrovarsi in Ungheria al freddo e al gelo alle prese con una serie tv storica. Yaman ha confidato che non è stato per lui un periodo facile quello trascorso in Ungheria, dato che questo ruolo gli è costato anche tanta fatica a livello fisico.

“Non vedevo l’ora di farlo, è stato un periodo estenuante della mia […] Dove vivere come un atleta. Per esempio amo fumare sigaro e bere whisky ma non ho potuto, è stato faticoso anche fisicamente. Dormivo 2 ore e poi passavo sei ore a combattere e allenarmi, ma il lavoro è stato fantastico. Gli ungheresi sono molto disciplinati, soprattutto sulle regole di sicurezza”.

Ha raccontato Yaman, ammettendo di essersi molto stupito per la ferrea disciplina dei lavorato ungheresi sul set de El Turco. Un esempio? Prima di poter affrontare veramente le scene a cavallo, gli addetti ai lavori hanno voluto che Can si addestrasse nell’equitazione ma comprendesse anche la grande psicologia di questo maestoso animale, affinché si rispettasse anche il suo ruolo di essere vivente oltre che di comparsa davanti le telecamere, così come non gli era possibile maneggiare alcuna arma vera. Sorridendo, l’attore turco ha confidato di esserne rimasto stupito perché in Italia e in Turchia si lavora in modo molto più rilassato.