Can Yaman, diffuso il Trailer ufficiale de El Turco: guarda il Video

Gossip TV

Can Yaman è Balaban Agha nella serie tv El Turco. Ecco il trailer ufficiale che presenta il cast, la trama e mostra l'attore turco nei panni dell'affascinante condottiero ottomano.

Rullo di tamburi per la diffusione del trailer ufficiale de El Turco. La serie tv con Can Yaman come protagonista, nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha che trova rifugio in Moena, uscirà a febbraio 2025 ma non è stata ancora annunciata la piattaforma che ne acquisirà i diritti. Nel frattempo, il trailer svela la trama e i protagonisti, tra cui c’è anche l’attrice italiana Greta Ferro nei panni di Gloria.

Can Yaman è Balaban Agha nella serie tv El Turco

La carriera di Can Yaman sta per subire una svolta. L’attore turco ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione come protagonista di diverse soap di successo, tra cui Daydreamer che lo ha incoronato nuovo sex symbol anche fuori dalla Turchia. Yaman si è poi trasferito a Roma per cercare nuovo successo, scelto per impersonare l’ispettore capo Francesco Demir al fianco di Francesca Chillemi, nella fiction Viola come il Mare che dovrebbe presto tornare con la terza stagione su Canale 5. Ma non è finita qua. Prima di impegnarsi sul set di Sandokan per oltre quattro mesi, girando l’Italia e volando anche sull’Isola di Réunion, Yaman ha annunciato un nuovo progetto importante, ovvero El Turco.

La serie tv vanta un cast internazionale ma anche un background storico, dato che il divo turco qui interpreta il condottiero ottomano Balaban Agha, una figura leggendaria che ha segnato la storia locale in Moena, Trentino Alto Adige. Con un copione in inglese, riprese lontano da Roma e tanto allenamento in palestra, Can si è preparato al meglio per questa performance che potrebbe cambiare per sempre la sua carriera e farlo conoscere in tutto il mondo non solo come sex symbol, ma come valido attore. Al fianco di Yaman c’è anche Greta Ferro, attrice italiana nota per essere la protagonista della serie tv targata Amazon Prime Video, Made in Italy, con la quale sembra essere nato un bel rapporto di collaborazione sul set.

Guarda il video di Can Yaman nei panni di Balaban Agha, ecco il Trailer de El Turco

El Turco, ecco il trailer ufficiale della serie tv con Can Yaman

Dopo tanta attesa, grazie alla pagina Instagram ufficiale de El Turco, abbiamo scoperto che la serie tv approderà sul piccolo schermo nel febbraio 2025. Recentemente sono stati presentati anche tutti i personaggi principali e Yaman è davvero super sensuale con i costumi storici, i capelli lunghi e ribelli e lo sguardo fiero da condottiero. Il personaggio di Can non è semplice da portare in scena dato che alterna momenti di pura lotta e istinto, a momenti molto riflessivi in cui, grazie proprio all’incontro con il popolo della Moena, cambierà la sua visione del mondo sentendo a tratti di tradire i propri ideali per abbracciarne di nuovi.

Dopo le foto dei protagonisti ecco che, finalmente, arriva anche il trailer ufficiale de El Turco, per la gioia delle fan che si sono rifatte gli occhi con le scene che mostrano l’attore a petto nudo o pronto a sferrare il prossimo colpo al suo avversario. Il trailer è avvincente e i fan sono ancora più entusiasti del progetto. Ora manca solamente da definire dove verranno trasmesse le puntate, mentre Yaman partirà per un tour mondiale così da presentare questo nuovo e ambizioso progetto che l’ha visto protagonista, subito dopo averne parlato al MipCom 2024 a Cannes dove è volato proprio nelle ultime ore.