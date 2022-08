Can Yaman, nuovo video spoiler di Viola come il Mare manda in tilt il Web!

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi in un nuovo video dietro le quinte di Viola come il Mare. Le fan apprezzano.

Can Yaman è volato a Budapest per il nuovo progetto ma la sua attenzione è tutta dedicata al debutto di Viola come il Mare. L’attore turco è apparso al fianco di Francesca Chillemi in un nuovo video sui social, che svela un particolare dietro le quinte della fiction di Canale 5.

Can Yaman e Francesca Chillemi dietro le quinte di Viola come il Mare

Can Yaman e Francesca Chillemi sono elettrizzati all’idea di mostrare al grande pubblico di Canale 5 la fiction Viola come il Mare. Qui, la bella e talentosa attrice interpreta Viola Vitale, una giornalista affetta da sinestesia, il cui destino si intreccia con quello dell’ispettore capo Francesco Demir, impersonato dal divo turco. La data di debutto è prevista per il 30 settembre e cresce l’entusiasmo dei fan, che da tempo ormai aspettano di vedere Yaman recitare in italiano e osservare la complicità che si è creata sul set con Chillemi.

Mentre Can è volato a Budapest per ambientarsi sul set di El Turco, la nuova serie tv targata Disney + che lo vedrà protagonista in un cast internazionale, su Instagram è apparso un nuovo video dietro le quinte di Viola come il Mare che ha entusiasmato Instagram.

"Siamo qui con i nostri amici dal set, io sono Viola Vitale una giornalista di Siciliawebnews inviata speciale a Palermo e mi trovo in compagnia di Francesco Demir, un commissario istruito e molto intelligente e superbo, e il nostro futuro protagonista maschile Turi”, ha ammesso Francesca, “Sono molto contenta di avere questo gruppo di attori, si è creata una bellissima sintonia su questo set e sono contenta. Sono contenta perchè quando si creano queste sinergie è bello venire a lavorare”.

Can è apparso sereno e soddisfatto, e chissà se non ci sarà una seconda stagione di Viola come il Mare, come augurato dall’attore turco. Forse dipenderà tutto da come il pubblico accoglierà il debutto di questa serie telveisiva tanto attesa.