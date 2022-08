Viola come il Mare, ci sarà una seconda stagione? Can Yaman fa uno spoiler

Gossip TV

Can Yaman spera in una seconda stagione di Viola come il Mare: questione di compatibilità con Francesca Chillemi.

Manca sempre meno al debutto di Viola come il Mare su Canale 5 e Can Yaman pensa già alla seconda stagione. Il divo turco, in un video sul tema compatibilità con la collega Francesca Chillemi, potrebbe essersi lasciato andare ad un piccolo spoiler sul destino della fiction.

Viola come il Mare, Can Yaman vuole la seconda stagione!

Can Yaman e Francesca Chillemi sono emozionati all’idea di mostrare al pubblico, che con affetto ha seguito le loro avventure durante le riprese, il risultato del duro lavoro sul set di Viola come il Mare. La fiction vedrà il divo turco nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir, il suo destino si incrocerà con quello di Viola Vitale, una giornalista affetta da sinestesia che le permetterà di risolvere intrighi inaspettati. Can, assente dal matrimonio dell’amica Ozge Gurel, è impegnato ora sul set di El Turco, nuova serie tv targata Disney + che porterà l’attore indietro nel tempo, nei panni di un affascinante turco durante l’assedio di Vienna, mettendo in luce la futilità di una guerra di religione con una trama veramente eccezionale.

Nel frattempo, in attesa di indossare la cotta di maglia, Yaman pubblicizza l’arrivo di Viola come il Mare in prima serata su Canale 5, a partire dal prossimo 30 settembre 2022, facendo sognare le fan che sono entusiaste di poterlo vedere per la primissima volta recitare totalmente in italiano. Un impegno che ha appassionato Yaman ma lo ha anche reso incerto sul risultato finale, tanto che l’attore ha ribadito più volte di sperare di poter piacere al suo pubblico anche in questa nuova veste.

Nonostante la piccola incertezza, è chiaro che Can voglia tornare ad essere Francesco Demir al più presto dato che, in un video apparso su Instagram che parla di compatibilità con Chillemi, l’attore assicura che la seconda stagione sarà sicuramente eccezionale grazie alla grande intesa con l’attrice. Si tratta di uno spoiler involontario o di una mera speranza?