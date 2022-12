Can Yaman nella Classifica degli uomini più sexy del 2022!

Gossip TV

Secondo Wonder Channel è Can Yaman l’ottavo uomo più sexy del 2022. Ecco la Classifica completa.

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento e, stando alla classifica stilata da Wonder Channel, è anche uno degli uomini più sexy del mondo. Ecco la classifica completa e la posizione occupata da Yaman tra gli uomini più ambiti del pianeta.

Can Yaman è uno degli uomini più sexy del mondo nel 2022

Affascinante e carismatico, Can Yaman si è imposto come attore nel panorama italiano dopo aver fatto scalpore grazie alle sue soap turche come Daydreamer e Mr Wrong, studiando per perfezionare la sua dizione e il suo naturale talento. Attualmente, Yaman si trova a Budapest dove sarà Balaban Agha nella nuova serie tv El Turco, un progetto targato Disney + che potrebbe permettere alla popolarità di Can di crescere ulteriormente. Nel frattempo, Wonder Channel ha stilato la classifica degli uomini più belli del 2022 dove primeggia, come confermato anche dalla rivista People che lo ha eletto “uomo più sexy in vita” Chris Evans.

Nella classifica degli uomini più desiderati dalle donne di tutto il pianeta c’è anche Can Yaman. L'attore turco, infatti, si piazza in ottava posizione scavalcando anche Jared Leto, celebre attore e leader della band Thirty Seconds to Mars e il bello e impossibile Henry Cavill, recentemente al centro delle polemiche per aver lasciato The Witcher a metà dell’opera dopo due stagioni che hanno appassionato i telespettatori di Netflix.

Nella classifica di Wonder Channel, Can è preceduto da Jackson Wang ovvero uno dei membri di spicco della band sud-coreana GOT7. La classifica dona a Yaman un nuovo importante traguardo, da festeggiare prima dell’inizio del nuovo anno. Nel frattempo, si vocifera che Amadeus stia facendo carte false per avere Can a Sanremo, ma l’attore sarebbe propenso a dire no al presentatore del Festival causa impegni lavorativi precedentemente contratti.