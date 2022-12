Can Yaman corteggiato da Amadeus: l’attore sbarca al Festival di Sanremo?

Gossip TV

Sembra che, per la nuova edizione del Festival di Sanremo, Amadeus stia pensando a Can Yaman come ospite.

È il divo più corteggiato del momento e di certo Amadeus non vuole farselo scappare per il suo Festival di Sanremo, ma si vocifera dovrà arrendersi agli impegni già contratti per portare a termine le riprese de El Turco a Budapest. Can Yaman accetterà la proposta del conduttore del Festival, presentatosi come ospite sul celebre palco dell’Ariston?

Can Yaman a Sanremo: Amadeus fa carte false per lui!

È stato un anno d’oro per Can Yaman e sembra che il divo turco abbia ancora tantissimi progetti in ballo, per rendere speciale anche quello che sta per scoccare alla mezzanotte del Capodanno. L’attore, stabilitosi a Roma in pianta stabile dopo il successo delle sue soap più belle come Daydreamer, ha vissuto una vita da single a seguito dell’addio a Diletta Leotta, preferendo non legarsi ufficialmente a nessuno e nascondendo i suoi flirt dagli occhi indiscreti delle fan più accanite. Sul piano professionale, Can è stato protagonista della sua prima serie televisiva completamente in italiano, ovvero Viola come il Mare.

Qui, dividendosi tra la Capitale e Palermo, l’attore è entrato in confidenza con la co-protagonista Francesca Chillemi con la quale si è creata una chimica rara e ben visibile a tutti i telespettatori. Poi il gesto shock, Can e Francesca hanno smesso di seguirsi sui social proprio mentre l’attore lasciata il Paese per trasferirsi a Budapest, dove nei prossimi sei mesi dovrà dedicarsi alle riprese dalla nuova serie tv El Turco, disponibile su Disney + col nuovo anno, calandosi nei panni del soldato ottomano Balaban Agha.

Nonostante le proteste delle fan, Yaman ha preferito non parlare di Chillemi, scegliendo di non commentare la notizia che lo vede protagonista di una seconda stagione di Viola come il Mare, ma spiegando di aver vissuto un momento no durante il nuovo progetto, preferendo allontanarsi per qualche giorno. A Roma, dove è atterrato in gran segreto, Yaman ha preso parte alle registrazioni delle nuove puntate di C’è Posta per te, in onda da gennaio in prima serata su Canale 5. Ma non solo Maria De Filippi sembra essere interessata al tenebroso devo turco: si vocifera che Amadeus, al timone della nuova edizione del Festival di Sanremo, abbia fatto carte false per avere Can come ospite sull’iconico palco dell’Ariston. Prospettiva che, si mormora, sarebbe piaciuta moltissimo a Yaman ma che è stata declinata senza mezzi termini a causa degli impegni dell’attore sul set de El Turco.