Can Yaman, le fan dell’attore turco se la prendono con Greta Ferro? Ecco cosa succede

Gossip TV

Can Yaman e Greta Ferro sono i protagonisti della nuova serie tv El Turco, ma alcune fan dell’attore ci vanno giù pensati con la bella interprete italiana.

Can Yaman e Greta Ferro si trovano a Budapest per girare la nuova serie tv che li vede protagonisti, ovvero El Turco. Nonostante le premesse dell’attore, sembra che questo impegno sul set stia facendo scaturire molta nostalgia, e le fan del divo turco lo confortano, accusando la collega. Ecco cosa è successo.

Can Yaman triste “per colpa” di Greta Ferro?

Can Yaman è partito alla volta dell’Ungheria, trasferendosi a Budapest in un hotel di lusso che, tuttavia, non sembra favorire il suo buonumore. Da quando ha lasciato l’Italia, infatti, Yaman non ha fatto che elogiare la sua permanenza nel Bel Paese, esprimendo tanta nostalgia per la sa vita qui ma anche per la gioia e spensieratezza provata sul set di Viola come il Mare. Insomma, Yaman si sente in prigione e lo scrive anche apertamente su Instagram, al punto da mettere in crisi le sue fan che temono che il progetto El Turco non dovrà mai la luce.

Negli ultimi giorni, inoltre, si è parlato a lungo della crisi tra Can e Francesca Chillemi, ottimi amici dopo aver collaborato alla fiction di Canale 5 prodotta da Lux Vide, e ora più lontani che mai. Francesca e Can hanno smesso di seguirsi su Instagram, non si scambiano più likes né complimenti carichi d’affetto e c’è chi crede che tra loro sia successo qualcosa di irreparabile. Secondo altri sostenitori del divo turco, tuttavia, la colpa dell’infelicità di Yaman potrebbe ritrovarsi nel pessimo rapporto che si sta instaurando con Greta Ferro sul set della serie tv Dinsey +.

La modella e attrice italiana, da sempre molto attenta a non mischiare lavoro e gossip, non si lascia mai riprendere insieme a Can dopo il lavoro sul set, e anche l’attore non pare particolarmente interessato a mostrare complicità con la nuova co-protagonista. Certi che Greta peggiori il malessere di Yaman, le fan ci sono andate giù pesanti contro l’attrice, accusandola anche di non essere all’altezza del compito. In realtà, Ferro è un’ottima interprete oltre che una modella eccezionale, e lo ha dimostrato in più occasioni. È possibile, comunque, che tra i due attori de El Turco non vi sarà mai un rapporto di vera amicizia, ma ciò non è bizzarro dato che si tratta di lavoro.