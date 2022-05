Can Yaman, ''l’avventura italiana si sta per concludere'': parla l’ex agente!

Gossip TV

L’ex agente di Can Yaman sputa veleno sull’attore turco e annuncia il suo addio all’Italia. Cosa succede?

Giungono notizie sconcertanti sul futuro di Can Yaman, uno degli attori più amati del momento. Stando alle informazioni divulgate dall’ex agente Andrea Di Carlo, infatti, l’affascinante turco è in procinto di lasciare per sempre l’Italia, per far ritorno in Turchia dove ha un contratto assicurato con la piattaforma streaming Disney+. Tutti coloro che credevano che Can sarebbe tornato presto a Roma dovranno ricredersi: l’attore è pronto ad abbandonare la Capitale in modo definitivo!

Can Yaman si trasferisce di nuovo in Turchia?

Il trasferimento in Italia per Can Yaman ha significato un nuovo e importante capitolo nella vita privata ma, soprattutto, nella carriera. L’attore si è insediato a Roma, circondato da tantissime fan che gli danno la caccia per le vie della Capitale sperando in un selfie o in un semplice sorriso, e Yaman non si è mai sottratto ben consapevole che il suo successo è dovuto, in gran parte, all’affetto che le sostenitrici italiane hanno dimostrato per lui dopo la messa in onda di Daydreamer. Sì perché se è vero che Can è conosciuto in tutta Europa, oltre che in Turchia, è altresì vero che le fan italiane si sono date da fare per sostenerlo come nessuno mai prima, influenzando l’attenzione mediatica e di conseguenza aprendo nuove porte all’attore. E, infatti, Yaman non ha mai nascosto di essere debitore all’Italia e di considerare il Bel Paese come la sua seconda casa.

Mentre i fan sognano il ritorno di Daydreamer con Demet Ozdemir, Can ha ufficializzato il contratto con la piattaforma Disney+ che lo vuole in Turchia al più presto per girare uno spot con l’ex collega e per parlare delle riprese della sua nuova serie tv. Can sarà il protagonista de El Turco, con un cast eccezionale che conta anche le bella Hande Ercel. Insomma, è chiaro che Yaman dovrà far ritorno in patria per le riprese, ma nessuno si sarebbe aspettato che il trasferimento fosse definitivo. A rivelarlo è stato Andrea Di Carlo, l’ex manager di Can, che ha parlato di un addio permanente alla casa di Roma e ha lanciato qualche frecciatina al suo ex assistito.

"L'avventura italiana per l'artista Can Yaman si sta per concludere. Gli scatoloni escono dalla casa del Colosseo e i suoi collaboratori mi mandano sms dicendomi che sono liberi e disponibili - riporta BlastingNews - Detto questo spero che in Turchia nella piattaforma Disney, Can Yaman trovi il suo spazio e la sua collocazione e malgrado questo possa essere felice”.

Una notizia bomba quella lanciata da Di Carlo su Instagram, che ha allarmato non poco i fan. Mentre l’agente non nasconde la sua delusione nei confronti di Yaman, raccontando anche di aver assistito al rifiuto dell’attore di essere ospite al Festival di Sanremo, Can sceglie il silenzio stampa e non ha ancora confermato l’indiscrezione sul suo addio.