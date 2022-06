Can Yaman, Francesca Chillemi si mostra così con il sensuale attore! (FOTO)

Gossip TV

Francesca Chillemi condivide alcune foto di coppia con Can Yaman dal set Viola come il Mare.

C’è grande attesa per la messa in onda di Viola come il Mare, la nuova fiction che debutterà in prima serata su Canale 5 in autunno, e Francesca Chillemi sa come alleviare le pene dei fan, mostrando alcuni scatti del backstage in compagnia di Can Yaman. Inutile dire che la chimica tra i due è stellare.

Can Yaman e Francesca Chillemi insieme: che coppia!

L’annuncio che Can Yaman non solo avrebbe recitato per la prima volta completamente in italiano, ma che lo avrebbe fatto al fianco di Francesca Chillemi ha fatto letteralmente impazzire i fan. I due attori hanno legato tantissimo sul set, instaurando una chimica speciale con è passata inosservata, e che certamente darà i suoi frutti dopo la messa in onda di Viola come il Mare. A causa di problemi tecnici, la fiction è slittata in autunno, e verrà trasmessa in prima serata su Canale 5, ma il clamore è tanto e i fan sono impazienti di vedere insieme Can e Francesca.

Della coppia si è parlato a lungo nel corso dei mesi, tra ipotesi di flirt e love story segreta e proibita, poi categoricamente smontate da entrambi i diretti interessati. Certamente è palese che Can e Francesca abbiano un rapporto intenso, forse reso ancora più magico dal fatto che sia nato in modo del tutto inaspettato, ma bisogna sottolineare che -almeno per il momento - si tratta semplicemente di una splendida amicizia. Poche ore fa, Chillemi ha deciso di pubblicare qualche scatto del backstage di Viola come il Mare, in compagnia del divo turco, mostrandosi felice e super sorridente al fianco di Can.

Quest’ultimo è stato protagonista di un gossip bomba che riguarda la sua possibile nuova fiamma: sembra, infatti, che Yaman sia stato avvistato con un’attrice de Il Paradiso delle Signore, presente durante la premiazione in Sardegna e con la qual ha trascorso diverso tempo in solitudine. Di chi stiamo parlando? Dell’attrice Francesca Del Fa, ovvero la Venere del Grande Magazzino Milanese, Irene Cipriani.