Can Yaman, l'attore turco ha una nuova fiamma: ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Per l'attore turco Can Yaman sembra sia arrivato un nuovo amore: scopriamo insieme chi è la sua nuova fiamma.

L'attore turco Can Yaman, noto al pubblico per i numerosi ruoli in fiction del palinsesto di Canale5 come Bittersweet e Viola come il mare, avrebbe una nuova fiamma!

Can Yaman, l'attore turco ha un nuovo amore nella sua vita

Dopo la fine della storia con Diletta Leotta, iniziata nell'aprile del Can Yaman è stato single per diverso tempo: nonostante i rumors gli attribuissero flirt con la sua co-star di Viola come il mare, l'attrice Francesca Chillemi, o anche con Francesca Del Fa, con cui ha partecipato ad alcuni eventi l'estate scorsa, l'attore turco si è sempre impegnato a smentirli attivamente.

La stessa Del Fa dichiarò che tra di loro non c'era altro che un rapporto cordiale, ma che i giornali, vedendoli insieme a una festa, si impegnarono a ricamare su di loro e crearono un flirt ad hoc.

Da alcune segnalazioni, Can Yaman sembrerebbe impegnato con Giorgia Colombo, una ragazza milanese che non è parte del mondo dello spettacolo e con cui pare si stia frequentando già da dicembre, mentre altri rumors parlano di una relazione appena iniziata. Yaman, dopo aver concluso le riprese della serie Disney El Turco, tornerà a Palermo, a luglio, per le riprese della seconda stagione di Viola come il mare.