Can Yaman mostra un allenamento incredibile per Sandokan, spaccate a salti su Instagram (VIDEO)

Can Yaman si impegna per essere un perfetto Sandokan e anche il suo allenamento si fa pressante, ecco il video che ha pubblicato su Instagram.

Can Yaman è ormai calato alla perfezione nel ruolo di Sandokan ma vuole continuare a migliorare in vista di alcune particolari scene di combattimento, che lo vedranno mettersi alla prova duramente davanti le telecamere. La Tigre della Malesia pubblica su Instagram un video inedito, mostrando al pubblico che lo segue con passione spaccate e allungamenti da vero campione.

Can Yaman, per Sandokan nessun riposo

Le riprese di Sandokan sono iniziate ormai da quattro settimane e Can Yaman è a dir poco su di giri. La nuova Tigre della Malesia, che ha raccolto il testimone da Kabir Bedi ovvero il primo a portare il personaggio creato dalla penna di Emilio Salgari alla gloria televisiva negli anni Settanta, continua ad allenarsi per migliorare ed essere pronto in vista di scene particolarmente impegnative dal punto di vista fisico, che presto dovrà affrontare sul set della serie tv targata Lux Vide.

Dopo aver iniziato le riprese nel Lazio tra Cinecittà e Albano, per poi spostarsi per alcuni giorni in provincia di Firenze in uno dei castelli più suggestivi della Toscana, il cast di Sandokan si prepara a concludere la prima parte delle riprese per poi spostarsi in pianta stabile in Calabria. Le fan di Yaman non vedono l’ora di avere il divo turco tutto per loro, sperando che l’attore possa esporsi dopo le riprese come ha fatto a Palermo durante quelle di Viola come il Mare, con autografi e abbracci al pubblico presente. Nel frattempo, nessun riposo per Yaman che appare più carico che mai anche su Instagram, dove poche ore fa ha pubblicato un nuovo video inedito.

Can Yaman svela uno dei segreti di Sandokan

L’entusiasmo di Can Yaman per il progetto di Sandokan è contagioso e l’attore turco ha davvero tante energie da spendere per entrare alla perfezione nel ruolo della Tigre della Malesia. Yaman, infatti, continua ad aggiornare quasi quotidianamente i suoi fan su Instagram, svelando qualche piccolo scatto dal set della serie tv, come stanno facendo anche i suoi colleghi. Ed Westwick, ad esempio, è felice di essere Lord Brooke ma anche di essere a Roma e sui social sfoga tutta la sua felicità, mentre Alanah Bloor ovvero la bella Lady Marianne divide la sua contentezza con il compagno che l’ha seguita nella Capitale per le riprese.

Yaman, proprio per tenere alto l’entusiasmo del pubblico ma anche per mostrare come sia continuamente alle prese con nuove sfide anche durante la realizzazione di Sandokan, mostra un nuovo allenamento tra spaccate e slanci in aria perfetti per i combattimenti che lo aspettano sul set. Ed ecco svelato un altro piccolo segreto del suo personaggio, ovvero saper usare le gambe come perno per colpire e schivare.