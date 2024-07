Can Yaman in splendida forma, il suo manager pubblica questo scatto dal set di Sandokan (FOTO)

Gossip TV

Il manger di Can Yaman, Cuneyt Sayil, pubblica sui social uno scatto dell’attore turco sul set di Sandokan, ecco tutti i dettagli.

Da quando ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram, Can Yaman è diventato l’uomo più ricercato del momento poiché le sue fan non si arrendono all’idea di conoscere in tempo reale tutti i suoi spostamenti, o ricevere aggiornamenti. L’attore turco si prepara a lasciare l’Italia con il resto del cast di Sandokan, ma nel frattempo il suo manager pubblica uno scatto che rassicura. Yaman è in splendida forma.

Can Yaman tornerà su Instagram?

Non è la prima volta che Can Yaman decide di disattivare per diverso tempo il suo account Instagram, e non è neppure la prima volta che lo fa senza avvertire. L’attore turco è impegnato sul set di Sandokan e, insieme al resto del cast internazionale, si prepara a lasciare l’Italia per ultimare le riprese sull’isola di Réunion. Le fan di Can, tuttavia, sono allarmate e fanno di tutte per cercare indizi sulla vita dell’attore, che ha fatto una pubblica apparizione poche ore fa godendosi una serata libera in un noto locale di Roma.

Ad allarmare, infatti, è la notizia che il brand di Can chiuderà per sempre a metà settembre: la fragranza Mania, che per anni è stata molto gettonata dalle consumatrici e che Yaman ha usato come mezzo per raccogliere fondi importanti per la sua associazione benefica Can Yaman for Children, non sarà più messa in commercio e sulla pagina social ufficiale si invitano le fan a fare scorte. Questa decisione ha a che fare con lo stato d’animo dell’attore, forse fin troppo calato nella parte della Tigre della Malesia o preoccupato per la resa finale della serie tv?

Can Yaman, il manager pubblica lo scatto che tutti aspettavamo

Mentre tutti si chiedono quando tornerà a pubblicare ufficialmente su Instagram aggiornamenti sulla sua vita e sul lavoro sul set, Can Yaman appare in uno scatto del manager Cuneyt Sayil. L’uomo, infatti, ha pubblicato una foto dell’attore turco che appare in splendida forma. Occhiali da sole con maxi montatura, muscoli in vista coperti da una t-shirt nera e i capelli lunghi e selvaggi sulle spalle: Yaman è una vera e propria visione per gli occhi.

Le fan più accanite hanno tirato un sospiro di sollievo, avendo potuto costatare che l’attore sta più che bene, è semplicemente molto concentrato sul lavoro e non vuole distrazioni se non necessario. Nel frattempo, altra notizia positiva, riguarda la messa in onda della terza stagione di Viola come il Mare che avverrà nel 2025, un anno prima di quanto auspicato dagli sceneggiatori, come ha rivelato la pubblicazione dei palinsesti ufficiali Mediaset per la prossima stagione televisiva.