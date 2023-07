Can Yaman in imbarazzo, ringrazia i fan e pubblica un Video inaspettate: ''Fate tanto l’amore''

Gossip TV

Can Yaman è costretto a rallentare con i fan. L’attore turco pubblica un video simpatico, che lo mostra in imbarazzo davanti ad un’ammiratrice molto ironica.

Nonostante il successo raggiunto e la consapevolezza che ci sono tantissime fan pronte a tutte anche per un suo solo sguardo, Can Yaman è ancora un divo timido e a tratti impacciato quando si trova davanti qualche accanita ammiratrice, che lo coinvolge in uno scherzoso scambio di battute. Ecco cosa è successo, il video postato dall’attore su Instagram e la decisione che ha dovuto prendere nelle ultime ore.

Can Yaman annuncia di aver preso una decisione sul suo Tour

Per raccogliere fondi da devolvere alla sua associazione benefica, Can Yaman for Children, il sensuale attore turco più amato del momento ha deciso di inaugurare il Break The Wall Tour, ovvero un tour in giro per le maggiori città d’Italia a conoscere le fan che da sempre lo amano e lo sostengono. Can Yaman ha impiegato molto del suo tempo libero in questa iniziativa per aiutare i bambini del Policlinico Umberto I di Roma e questo gli fa grande onore. Ora, tuttavia, l’attore dovrà prendersi una pausa a causa degli impegni che lo vedono sul set della seconda stagione di Viola come il Mare. Yaman ha confermato la sua presenza, mostrandosi a cavallo di una rombante moto sportiva pronto a calarsi nuovamente nei panni di Francesco Demir, affascinante e tenebroso ispettore capo di Palermo.

“Tra un paio di giorni comincerò a lavorare alla seconda stagione di Viola Come il Mare”, per cui dovrò diminuire drasticamente i miei giri per l’Italia. Break the Wall Tour 2023 mi mancherà moltissimo, il mio team è già a lavoro per finalizzare quanto abbiamo cominciato. Ci saranno comunque tante altre novità e porterò nel cuore tutti i bei momenti passati con voi”.

Questo il messaggio che Can ha scritto su Instagram, pubblicando un video che lo ritrae con una fan decisamente ironica, che gli chiede una particolare dedica da conservare per il giorno delle sue imminenti nozze. Davanti a questa richiesta, Yaman sembra quasi messo in soggezione e questo ci ricorda come l’attore, sebbene abbia ormai tutte le fatte di un divo anche grazie alla collaborazione con Dolce&Gabbana che cura la sua immagine ma anche grazie alle lunghe sessioni di palestra che lo rendono più sexy che mai. Bisogna forse ricordare che Can è spesso in imbarazzo nelle situazioni mondane perché ama divertirsi e accontentare le sue ammiratrici, ma conserva anche un carattere chiuso e introverso, tanto che sembra impossibile estorcergli qualche informazione sulla sua vita privata.