Can Yaman, il Video conferma i Rumors: cosa succede al Divo turco nelle ultime ore

Gossip TV

Can Yaman è tornato sul set di Viola come il Mare 2? Un video inedito dell'attore turco conferma i sospetti.

Can Yaman si è mostrato in Turchia, dove è volato a seguito di un lutto familiare per riabbracciare i sui genitori Gulten e Guven, per poi donare alle fan alcuni scatti decisamente interessanti su Instagram. Ora, tuttavia, l’attore turco conferma i rumors e con un video inedito scopriamo che le fan avevano avuto ragione sul futuro di Can nella seconda stagione di Viola come il Mare.

Can Yaman, cosa succede? Il video che tutti aspettavano

È stato costretto ad interrompere le sue vacanze estive a Poltu Quatu, in Sardegna, dopo un lutto in famiglia ed è volato di corsa in Turchia, trovando a Istanbul i suoi adorati genitori pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Can Yaman ha immortalato i suoi giorni nella madre patria con una serie di scatti che lo mostrano in tutta la sua gloria, con il fisico scolpito e lo sguardo pensieroso e assorto, che tanto piacciono alle sue moltissime fan. Yaman ha deciso di prendersi una pausa più lunga oppure è tornato a Roma sul set di Viola come il Mare 2? Il divo turco ha confermato il suo impegno nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir, ma si è vociferato a lungo che la sua permanenza sul set sarebbe stata breve, sostituito da una new entry altrettanto sexy e sfavillante.

Teoria che, tuttavia, è stata rifiutata categoricamente dalle sue ammiratrici, certe che Yaman abbia preso un impegno e sia pronto a rispettarlo nonostante tutto. In effetti, dopo la pubblicazione dell’ultimo video inedito su Instagram, sembra proprio che le fan di Can conoscano bene il modus operandi dell’attore dato che, nonostante la pioggia torrenziale di poche ore fa e il cambio drastico delle temperature, Can appare nei panni di Demir mentre si riposa tra un ciak e l’altro, insieme al collega Giovanni Nasti. Il video in questione è virale su Twitter e tutti sono molto felici di vedere Yaman nuovamente nella Capitale, soprattutto dopo gli ultimi gossip sulla relazione con Demet Ozdemir che sarebbe la sua fidanzata segreta e sarebbe pronta a tornare in Italia per trasferirsi definitivamente, anche in vista di una nuova fiction Mediaset che la riunirebbe a Can davanti alle telecamere ad anni di distanza da Daydreamer.

Ma cosaaaaa!!! 😂😂😂



La camicia di #CanYaman rigorosamente sbottonata con qualsiasi condizione atmosferica ❤️‍🔥🔥pic.twitter.com/zn3UYBpJ58 — LΔURΔ🔸 (@__laurina_) August 29, 2023

Insomma, Can non ha rinunciato al ruolo e appare, al contrario, più sereno e felice che mai nei panni di Francesco Demir, con l’immancabile camicia scura aperta sul petto possente, i capelli legati in un elegante codino e la barba folta che incornicia il suo bel viso. Chissà se prossimamente lo vedremo di nuovo coinvolto e sereno anche con Francesca Chillemi, dopo un brusco allontanamento nel corso dell'ultimo anno, che sembra avere ancora effetti sul presente, facendo perdere ai due attori la loro naturale sintonia.