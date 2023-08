Can Yaman e Demet Ozdemir, notte di fuoco: ''Si amano in gran segreto'', lo Scoop

Gossip TV

Arriva un rumor incredibile su Can Yaman e Demet Ozdemir. I due protagonisti di Daydreamer starebbero facendo nuovamente coppia fissa.

Esplode un gossip inaspettato, ma decisamente molto sperato dalle fan, che riguarda la relazione tra Can Yaman e Demet Ozdemir. Sembra che i due protagonisti dell’amatissima soap Daydreamer, una delle più amate di sempre dal pubblico di Canale 5, non solo abbia ripreso a frequentarsi ma sia pronta a fare coming out come coppia appena il nuovo progetto che li vedrà protagonisti su Mediaset sarà firmato.

Can Yaman e Demet Ozdemir, notte di passione e ritorno di fiamma

Non è un mistero che tutti, o la maggior parte, dei fan di Daydreamer abbiano coltivato il segno di vedere i protagonisti della soap turca insieme anche nella vita reale. Can Yaman e Demet Ozdemir, anche a causa di quella chimica particolare che si è creata sul set della serie tv, sono diventati oggetto di moli pettegolezzi ma entrambi hanno sostenuto fermamente di essere semplici amici, a dispetto della lampante alchimia mostrata davanti le telecamere. Nel 2020, tuttavia, i due amici hanno discusso e si sono allontanati, smettendo addirittura di seguirsi su Instagram e dando modo ai media turchi di tirare in ballo la loro relazione segreta, che sarebbe naufragata e avrebbe portato ad un brusco addio con la voglia di non sentirsi mai più.

Recentemente, Yaman è tornato in Turchia e si è mostrato molto pensieroso. Da qui è partito un nuovo gossip che lo collega a Demet, suggerito da Grand Hotel che parla di un relazione segreta durata anni e tornata a far battere il cuore dei due attori, al punto da portare Can a chiedere alla sua dolce metà di provare a lavorare in Italia insieme a lui.

“C’è addirittura chi ipotizza che, in realtà, Can e Demet non si siano mai lasciati, e che le storie con Diletta Leotta e Oguzhan Koc siano state architettate per coprire la loro relazione, consumata per tutto questo tempo in gran segreto”, scrive la rivista, facendo notare che la fiamma si sarebbe riaccesa quando Can, infortunato sul set de El Turco, è tornato a Istanbul per settimane per seguire una terapia, e qui avrebbe ripreso i rapporti con Ozdemir. Al momento i due non hanno confermato né smentito nulla, ma c’è chi ipotizza che lo faranno appena Mediaset annuncerà la nuova serie che li vede protagonisti.