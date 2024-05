Can Yaman, il collega Giovanni Nasta fa rivelazioni inaspettate sull'attore turco!

Gossip TV

Giovanni Nasta, Turi nella serie tv Viola come il Mare 2, fa qualche rivelazione inaspettata su Can Yaman. Ecco cosa ha detto a proposito del divo turco.

Giovanni Nasta è Turi, il fidato e un po’ maldestro assistente dell’ispettore capo Francesco Demir nella fiction Viola come il Mare 2. Proprio grazie alla serie tv, targata Lux Vide e ora in onda in prima serata su Canale 5, ha potuto conoscere Can Yaman con il quale sembra essere nata una bella amicizia. Ecco cosa ha rivelato sul collega turco.

Can Yaman e Giovanni Nasta in Viola come il Mare 2

Sul set di Viola come il Mare 2 sembra essere nato un bellissimo rapporto tra Can Yaman e Giovanni Nasta. Il divo turco ha affrontato un copione interamente in italiano nella prima stagione, potendo contare sull’appoggio dei suoi colleghi che lo hanno sostenuto, e così sono nate amicizie importanti, alcune delle quali finite sotto i riflettori del mondo del gossip. Stiamo parando di quella tra Can e Francesca Chillemi, che nella fiction targata Lux Vide presta il volto alla protagonista Viola Vitale. Proprio a lei, Can ha dedicato un post su Instagram molto romantico, nonostante con l’inizio delle riprese della seconda stagione sia stato chiaro che il loro legame fosse meno intenso.

Potrebbe sicuramente trattarsi di una strategia per non far parlare le malelingue, dato che Francesca è felicemente impegnata e ha una splendida bambina, ma c’è anche chi mormora che vi sia stata maretta sul set tra i due protagonisti. Con Nasta, invece, l’amicizia è già salda che mai e l’attore ha parlato del rapporto con Can in una recente intervista concessa a Tv Mia. Ecco cosa ha rivelato l’attore che presta il volto a Turi, il fidato e maldestro assistente dell’ispettore capo Francesco Demir.

Giovanni Nasta stupisce, parole forti su Can Yaman

Mentre Can Yaman è impegnato sul set di Sandokan, su Canale 5 vanno in onda le puntate della seconda stagione di Viola come il Mare e il pubblico risponde in modo ottimale, regalando grandi ascolti alla fiction. L’attore turco è molto soddisfatto del suo lavoro e di quello dei suoi colleghi, come ad esempio Chiara Tron per la quale ha speso pubblicamente belle parole. Anche Giovanni Nasta è fiero del prodotto confezionato con i suoi colleghi, in particolare con Yaman del quale ha parlato benissimo, definendolo il suo migliore amico.

“Lui ora è il mio migliore amico non solo nella fiction, ma lo è diventato anche nella vita […] Posso dire con orgoglio di aver trovato un vero fratello e questo, per me, vale più di tutto”.

Queste le bellissime parole che Nasta ha speso sul conto del divo turco più amato di sempre. Effettivamente tra i due attori si coglie una splendida sinergia, e i loro ruoli sul set sono sempre più compenetranti, dato che proprio nell’ultima puntata andata in onda, Turi si trasferisce a casa di Demir e lui inizia a dargli lezioni di seduzione. Cosa ne pensate di questa amicizia tra i due attori di Viola come il Mare 2?