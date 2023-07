Can Yaman gela i Fan, tornerà in Tv proprio con lei? L'indizio

Gossip TV

Can Yaman, forse per mettere a tacere i gossip, pubblica un video di Viola come il Mare. Sarà al fianco di Francesca Chillemi.

Can Yaman ci ha ripensato e tornerà ad indossare i panni dell’ispettore capo Francesco Demir? Dopo aver letto le parole di Francesca Chillemi, a proposito di grandi novità per la seconda stagione, sembrava impossibile veder tornare l’attore turco se non per poche puntate iniziali. Yaman, tuttavia, potrebbe aver fatto marcia indietro su questo progetto come dimostrano le sue ultime mosse social.

Can Yaman smentisce le voci sull’addio a Viola come il Mare?

Dopo l’iniziale entusiasmo dimostrato per il progetto di Viola come il Mare, la fiction andata in onda su Canale 5 lo scorso autunno e molto amata dal pubblico di Mediaset, Can Yaman ha iniziato improvvisamente a prendere le distanze. L’attore turco ha smesso di condividere foto dal set con Francesca Chillemi, co-protagonista della fiction, sebbene sembrava che tra loro fosse nata una fortissima amicizia. Nessuno dei due si è mai sbilanciato e, mentre qualcuno ha ipotizzato che questa mossa sia stata frutto di marketing per mantenere alta l’attenzione sulla seconda stagione di Viola come il Mare, secondo altre fonti tra Yaman e Chillemi sarebbe calato il gelo quando l’attore turco avrebbe capito che la collega l’avrebbe rifiutato per conservare la sua relazione con Stefano Rosso.

Logicamente si tratta di teorie, mentre è certezza il cambiamento radicale di Can soprattutto su Instagram, coinciso in parte anche con il viaggio in Ungheria dove ha soggiornato per circa sei mesi, per girare la nuova serie tv storica El Turco. Poche ore fa Chillemi ha fatto sapere di trovarsi sul set della seconda stagione di Viola come il Mare. La siciliana ha raccontato di aver ricevuto il copione della prima puntata della nuova stagione e di aver appreso che vi saranno diversi cambiamenti. In molti hanno ipotizzato che questa frase volesse essere una conferma al fatto che Yaman non ci sarà, salvo forse per un paio di puntate in cui uscirà di scena il suo personaggio.

Poche ore fa, forse proprio per mettere serenità ai suoi fan dopo le indiscrezioni, Can ha pubblicato il ricordo di alcuni momenti di ilarità dietro le quinte con il collega Giovanni Nasta. Questa mossa social vuole riconfermare la sua presenza nel cast di Viola come il Mare o si tratti della semplice celebrazione di amicizia con Nasta? Certo è che per l’ennesima volta il divo turco ha evitato di tirare in ballo la Chillemi, e questo non può che essere bizzarro.