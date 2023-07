Francesca Chillemi torna sul set di Viola come il Mare, Can Yaman dà forfait?

Gossip TV

Francesca Chillemi torna sul est di Viola come il Mare ma Can Yaman è sempre più distante. L'attore rinuncia alla fiction di Canale 5?

Sono iniziate le riprese della nuova stagione di Viola come il Mare. Ad annunciarlo è Francesca Chillemi, protagonista della fiction che ha fatto innamorare il pubblico di Canale 5, che ha pubblicato uno scatto eloquente su Instagram. Distante, sempre meno coinvolto nel progetto, Can Yaman potrebbe dare forfait e il personaggio di Francesco Demir venire sostituito da un nuovo arrivato. Ecco le prime indiscrezioni.

Can Yaman molla Viola come il Mare?

Viola come il Mare ha riscosso successo tra il pubblico di Canale 5, incuriosito dalla trama particolare della fiction ma anche dall’incredibile sintonia che sembrava essersi creata sul set tra Can Yaman e la bella Francesca Chillemi. I due attori si sono dimostrati complici, amici e per alcuni qualcosa in più, incantando anche la passerella di Venezia con il loro red carpet di coppia. Poi, improvvisamente, la magia si è spenta e Can ha iniziato a prendere drasticamente le distanze dalla collega dando modo al gossip di cavalcare l’onda del momento, accusando la coppia di essere scoppiata a causa di problemi di cuore.

Indiscrezioni che mai hanno trovato conferma, occorre sottolineare, soprattuto dal momento che Chillemi è felicemente impegnata. Poche ore fa, Francesca ha pubblicato su Instagram la foto del copione della seconda stagione di Viola come il Mare, annunciando il via alle riprese. Mentre la bella siciliana sembra entusiasta di prendere parte nuovamente al progetto che l’ha premiata con buoni ascolti, Yaman è totalmente disinteressato.

L’attore sta dedicando il suo tempo ad un progetto nobile per raccogliere soldi a favore della sua associazione benefica, Can Yaman for Childern, e sta trascorrendo tanto tempo ad allenarsi in palestra per Sandokan. Del suo Francesco Demir, tuttavia, non fa parola e sembra che non vi sia futuro per il personaggio al momento. Del resto anche Francesca ha lanciato un piccolo spoiler che sembra confermare l’addio del divo turco, ammettendo ai microfoni di Cagliaripag.it: “Per ora ho ricevuto solo il copione della prima puntata, ma sto cercando di capire quale sarà lo sviluppo dei personaggi […] Mi hanno raccontato che ci sono dei cambiamenti”. Le parole di Francesca hanno allarmato i fan dell'attore turco, ormai certi che Yaman non sarà più coinvolto nel progetto, molto probabilmente per sua scelta. Voi cosa ne pensate?