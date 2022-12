Can Yaman, emozionante progetto solidale per Natale: ecco tutte le curiosità

Gossip TV

Can Yaman non si tira mai indietro quando c’è bisogno di aiutare. Ecco il progetto solidale pensato per Natale.

Can Yaman adora aiutare il prossimo e non si sottrae mai quando può rendere la vita di qualcuno migliore. Questo è il lato dell’attore turco che le fan preferiscono e anche per questo Natale, come per i precedenti, Can ha pensato ad un progetto solidale da sposare grazie a Mania, il suo inconfondibile profumo. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman lancia una nuova raccolta fondi con Mania

Non è un mistero che Can Yaman sia uno degli attori più impegnati nel sociale, soprattutto per quanto riguarda l’aiuto concreto ai bambini con diagnosi atroci o semplicemente socialmente svantaggiati. L’attore turco ha un cuore d’oro e negli anni ha raccolto tantissimi fondi per aiutare quelli che definisce piccoli angeli, soprattutto grazie a progetti solidali lanciati in occasione delle festività, spesso con il marchio del suo profumo Mania. Ed è proprio alla fragranza unisex che fa impazzire le fan che Yaman ha deciso di lanciare un nuovo progetto in occasione del Natale, affidandosi alle abili mani degli orafi di Marlù.

Mentre la co-protagonista de El Turco cambia look e tutti cercano di immaginarla al fianco del sensuale Can, lui annuncia di aver organizzato con la maison di gioielleria un nuovo progetto benefico, i cui fondi raccolti andranno a “La Prima Coccola”, l’Unità Operativa di Terapia Neonatale dell’ospedale di Rimini. Sul sito ufficiale di Mania è possibile scoprire di più sulla collezione lanciata per realizzare il vero spirito natalizio di condivisione, spirito che Yaman possiede tutto l’anno come ha dimostrato in svariate occasioni.

Nel fratempo, il divo turco più amato degli ultimi anni si è fatto coraggio, superando un momento no, ed è tornato a Budapest più concentrato che mai, pronto a calarsi perfettamente nel ruolo del soldato ottomano Balaban. Le ammiratrici di Can sono molto curiose di vederlo in questa nuova veste, alle prese con un copione in inglese che di certo non faciliterà il compito all'attore ma potrebbe portarlo verso nuove vette lavorative.