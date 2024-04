Can Yaman è super Hot, addominali in vista e sguardo da Latin Lover: così posa per Dolce&Gabbana

Gossip TV

Can Yaman posa per il nuovo spot di Dolce&Gabbana, maison di moda della quale testimonial, ed è super hot: ecco gli scatti.

Can Yaman si sta preparando molto duramente per affrontare il set di Sandokan, dopo aver conosciuto il resto del cast e aver letto per la prima volta il copione della serie tv che lo vede protagonista. Nel frattempo, in qualità di testimonial di spicco, posa per Dolce&Gabbana e gli scatti sono decisamente roventi. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman pronto per Sandokan, continuano gli allenamenti intensi

Manca sempre meno al primo ciak ufficiale di Sandokan, la nuova serie televisiva targata Lux Vide che è anche il remake di quella degli anni Settanta con Kabir Bedi protagonista che fece sognare milioni e milioni di spettatori. Can Yaman è pronto per calarsi nei panni della Tigre della Malesia, il leggendario personaggio creato dalla penna del geniale Emilio Salgari, e ha già conosciuto il cast che lo accompagnerà in questa avventura, testimoniando una grande serenità e complicità tra loro. Yaman ha trovato anche la sua Lady Marianna, una giovane attrice con la quale condividerà la scena nella speranza che si respiri la stessa chimica fatale che l’attore turco è in grado di creare con le sue partner davanti le telecamere (è il caso di Demet Ozdemir per Love is in the Air ma anche Francesca Chillemi in Viola come il Mare).

In Sandokan reciterà anche Alessandro Preziosi, subentrato al posto di Luca Argentero nel ruolo del fedele Yanez, e sembra che Yaman e l’attore italiano vadano già d’amore e d’accordo. Nel frattempo, Can si allena sempre più duramente in vista dell’inizio delle riprese, che lo porterà a soggiornare per qualche tempo in Calabria, set di Sandokan. E proprio il suo fisico scolpito, sexy e perfetto ha attirato l’attenzione del popolo del web nel nuovo spot che lo vede protagonista per Dolce&Gabbana.

Can Yaman in Mutande per Dolce&Gabbana

Sono ormai diversi anni, da quando ha rinunciato al suo stile particolare e bohémien per abbracciarne uno più sofisticato e glamour, che Can Yaman collabora a stretto contatto con Dolce&Gabbana, famosa maison di moda italiana che lo veste nelle occasioni pubbliche con abiti da favola e accessori chic. Nelle ultime ore, Yaman ha pubblicato su Instagram uno scatto a dir poco sexy proprio per la nuova campagna della casa di moda che lo vede protagonista.

Sguardo sensuale con i capelli sciolti sulle spalle e la barba curata ma incolta, poi una vestaglia nera impreziosita da profili animalier, e un paio di boxer con il logo in primo piano, che mettono ancora più in evidenza i suoi addominali di acciaio. Insomma, uno scatto che ha fatto salire vertiginosamente la temperatura tra le sue fan e non solo, e che ha ricevuto migliaia e migliaia di likes in pochissime ore. Can è in forma più che mai, merito anche della dieta ferrea e del nuovo ciclo di allenamenti fisici per essere pronto per Sandokan, e le sue ammiratrici ringraziano.