Can Yaman e Mariano Di Vaio: ''Fratelli di madre diversa''

Can Yaman e Mariano Di Vaio si incontrano a Venezia e ironizzano sulla loro somiglianza fisica.

Can Yaman si è goduto appieno il soggiorno a Venezia dove, in occasione del Festival del Cinema, ha parlato di Viola come il Mare insieme alla collega Francesca Chillemi. Nella romantica città, Can ha incontrato anche il suo “fratello di made diversa”, ovvero il bellissimo modello e influencer Mariano Di Vaio. Le foto della coppia di amici fanno sognare Instagram.

Can Yaman e Mariano Di Vaio, che coppia a Venezia

Il 30 settembre 2022, in prima serata su Canale 5, debutterà la prima stagione di Viola come il Mare, la fiction prodotta da Lux Vide con Can Yaman e Francesca Chillemi come protagonisti. L’attore turco si è impegnato duramente per calarsi nel ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir, sfoderando una perfetta dizione italiana dopo tanto studio e allenamento linguistico. Yaman ha superato i suoi limiti e per questo ci tiene molto che al pubblico piaccia la nuova serie tv.

In occasione della settantanovesima edizione del Festival del Cinema di Venezia, Can e Francesca sono stati invitati per parlare di Viola come il Mare e hanno sfilato sul red carpet. L’attore turco ha infiammato la passerella, più sexy che mai con il look selvaggio e lo smoking firmato Dolce&Gabbana. La stessa maison di moda che da anni segue e cura gli eventi mondani di Mariano Di Vaio, modello e influencer, tra i più famosi e pagati d’Italia. Così, Can e Di Vaio si sono ritrovato allo stesso evento e hanno mostrato con piacere la loro amicizia ai fan, lasciandosi immortale in alcuni scatti di coppia.

Mariano e Can hanno ironizzato sul fatto che la loro somiglianza fisica è impressionante, non fosse per i capelli sciolti e lunghi del turco e per il taglio meticoloso del modello. “Fratelli di madri diverse” si sono chiamati i due testimonial di D&G e il pubblico non ha potuto che apprezzare tanta bellezza: sono piovuti, infatti, moltissimi likes sotto alle loro foto insieme. Nel frattempo, Can ha parlato anche dell'affetto del pubblico ammettendo che non potrebbe mai godere del suo lavoro senza le sue fan, che ogni volta lo spronano a fare sempre meglio. Il divo turco ha un bel rapporto con le sue sostenitrici, anche se talvolta si vede costretto a riprenderle in pubblico a causa della loro invadenza.