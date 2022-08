Can Yaman, duro colpo per l’attore: sfuma il progetto più importante

Gossip TV

Can Yaman si prepara per Sandokan ma voci sempre più insistenti parlano di una cancellazione improvvisa della serie tv.

Can Yaman è in attesa di poter osservare i frutti del suo duro lavoro in Viola come il Mare, la fiction con Francesca Chillemi che andrà in onda su Canale 5, ma nel frattempo deve fare i conti con una notizia spiazzante e molto negativa. Sembra, infatti, che la serie tv Sandokan sia vicino alla cancellazione ufficiale.

Can Yaman incassa un’amara delusione: ecco cosa è successo

È senza dubbio un momento d’oro per Can Yaman che, da quando si è trasferito in Italia cavalcando l’onda del successo clamoroso di Daydreamer che lo ha consacrato sex symbol in tutta Europa, colleziona un successo dopo l’altro. Pochi giorni fa è apparso, dopo mesi di attesa trepidante da parte dei fan dell’attore turco, il trailer ufficiale di Viola come il Mare. La fiction vedere Yaman al fianco della bella e brava Francesca Chillemi, e sarà un vero e proprio banco di prova per Can che per la prima volta reciterà completamente in italiano dopo aver studiato a lungo dizione. Inutile dire che l’attore è emozionantissimo, soprattutto perché non vede l’ora di avere un riscontro tra il pubblico più affezionato e capire come migliorarsi in futuro.

Yaman, infatti, è un grande lavoratore e punta sempre alla perfezione, che sia nelle doti recitative che in quelle fisiche, come dimostrano i video sempre più sexy pubblicati su Instagram che lo vedono impegnato in intense sessioni di allenamento. Queste ultime, in particolare, sono servite per prepararsi per il ruolo di Sandokan nel remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta con Kabir Bedi, tratta dai romanzi di Emilio Salgari. Il divo più affascinante del momento è apparso molto felice all’idea di impersonare un’icona del piccolo schermo, dando nuova vita a Sandokan senza dimenticare il successo incassato in passato dalla serie.

Anche Bedi si è detto molto positivo circa l’esperienza di Yaman nei panni della Tigre di Mompracem, ritenendo l’attore adatto a ricoprire il ruolo e ad essere suo degno successore in Tv. Stando agli ultimi gossip lanciati da Nuovo Tv, tuttavia, il progetto avrebbe subito un brusco stop, rimanendo senza data di lancio su Rai 1, canale al quale sarebbe stato destinato, e “sparendo dai radar”. Effettivamente, nelle ultime settimane, Yaman ha condiviso con gioia le clip di Viola come il Mare e le sue vacanze in giro per l’Italia ma è apparso sempre meno in palestra, confermando così le voci che vorrebbero Sandokan vicino alla cancellazione. Per saperne di più non resta che attendere la decisione finale, dal momento che Yaman è solito condividere tutto con i suoi fan e certamente farà sapere se la sua nuova avventura non si realizzerà mai.