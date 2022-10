Can Yaman e Francesca Chillemi, retroscena su Viola come il Mare: ''Dormivamo tutti nello stesso albergo e…''

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi, protagonisti della fiction Viola come il Mare su Canale 5, raccontano un buffo retroscena.

La prima puntata di Viola come il Mare è andata in onda su Canale 5 e i fan sono entusiasti. Promosso a pieni voti Can Yaman e meravigliosa la chimica con Francesca Chillemi. I due attori hanno rivelato alcuni retroscena divertenti e inediti sulla serie tv prodotta da Lux Vide.

Viola come il Mare, Can e Francesca lo devono confessare!

Dopo mesi e mesi di attesa, tanta pubblicità e tanti piccoli spoiler che non hanno fatto altre che incuriosire ancora di più il pubblico, Viola come il Mare ha debuttato con la prima puntata su Canale 5. Nel corso del primo appuntamento con la fiction prodotta da Lux Vide abbiamo conosciuto Viola Vitale e Francesco Demir, impersonati dai bellissimi e talentosi Francesca Chillemi e Can Yaman. La coppia ha mostrato una bellissima alchimia sul set ma anche fuori, apparendo in perfetta armonia durante eventi pubblici, interviste e video dedicato al dietro le quinte della fiction.

Mentre Can fa una confessione spiazzante su Francesca e l’amore, Tv Sorrisi e Canzoni raggiunge i due attori per intervistarli. Sul set di Viola come il Mare, Can e Francesca hanno sperimentato un amore smisurato da parte dei fan, che ogni giorno si presentavano con doni, prelibatezze da mangiare e tanto entusiasmo. Yaman, inoltre, ha raccontato come hanno vissuto i momenti lontano dal set, rivelando:

“Con tutto il cast e la troupe abitavamo in un albergo in pieno centro. Capitava di studiare i copioni tutti nella stessa stanza in allegria, di giocare a pallone”.

Francesca ha ricordato qualche marachella insieme al collega turco, con il quale è veramente molto a suo agio. Insomma, dopo la prima puntata di Viola come il Mare non c’è dubbio che la fiction sarà un successo, tanto che si parla di una seconda stagione! Nel frattempo, Can è concentrato sul nuovo lavoro che l'attende a Budapest, sul set della serie tv El Turco.