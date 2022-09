Can Yaman, ''Capita di innamorati sul set'': il video spiazzante con Francesca Chillemi

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti di una clip lancio di Viola come il Mare. La complicità è tantissima.

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno negato qualsiasi coinvolgimento emotivo, ma è chiaro che tra loro vi sia una chimica che difficilmente può essere nascosta. In un video lancio per promuovere il debutto di Viola come il Mare, dal 30 settembre 2022 su Canale 5, i due attori si lasciando andare e rischiano grosso.

Can Yaman e Francesca Chillemi, che feeling

Durante le riprese di Viola come il Mare si è parlato più volte di un feeling nato tra Can Yaman e Francesca Chillemi, i due protagonisti della serie tv targata Lux Vide. Il divo turco e la bella attrice hanno negato a più riprese, parlando di un solido rapporto di amicizia e di complicità sul set, che non è mai andato oltre - nonostante qualche scatto sembrasse provare il contrario.

Yaman, che ha ricevuto una sorpresa assurda, è single dopo la fine della relazione con Diletta Leotta e se sta frequentando qualcuno, è bravissimo a tenerlo nascosto al grande pubblico. Francesca è impegnata, ha una figlia e si è mostrata piuttosto infastidita dalle insinuazioni sulla liaison con il collega turco. C’è da dire, tuttavia, che pur credendo alla buona fede dei due attori, è difficile pensare che tra loro non vi sia almeno una piccola cotta platonica, soprattutto per il modo in cui si guardano e la confidenza che hanno raggiunto in pochissimo tempo.

Poche ore fa, Can ha pubblicato su Instagram un piccolo video promozionale per Viola come il Mare, che debutta con la prima puntata venerdì 30 settembre 2022 su Canale 5, in cui scherza con la collega Francesca, chiedendole di ripetere una frase in turco che si rivela essere un dolcissimo complimento. Chillemi è in imbarazzo e arrossisce per le parole del collega, che nel frattempo viene canzonato dal divertentissimo Giovanni Nasta. Insomma, secondo voi c'è stato qualcosa tra i due attori?